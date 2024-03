Alejo Vidal-Quadras, entre aplausos y vítores en Cibeles: “¡Este golpe lo vamos a parar!

Recuperado tras el atentado que sufrió el pasado 9 de noviembre, Alejo Vidal-Quadras, presidente de la fundación Foro Libertad y Alternativa, concluyó el acto de este 9 de marzo de 2024 contra la amnistía en Cibeles.

El fundador de Vox y expresidente del PP en Cataluña arrancó su discurso celebrando su recuperación: “Permitidme que os dé una noticia que espero que os satisfaga, estoy vivo. Me consta que este hecho no hará feliz a muchos dentro y fuera de España. El pasado 9 de noviembre un sicario enviado por un régimen teocrático y criminal me disparó un tiro a la cabeza con intención de matarme. Salve milagrosamente la vida y aquí estoy hoy con vosotros, dispuestos a seguir con el combate que lideramos todos los reunidos aquí en Cibeles. La libertad, la justicia, la democracia, la igualdad ante la ley, el respeto y el Estado de Derecho son nuestros valores”.

Y ha continuado denunciando la delicada situación de nuestro país:

“España atraviesa un periodo oscuro de su historia milenaria, gente sin morales, adictos a la violencia y separatistas se han apoderado del Gobierno y quieren acabar con nuestra nación y nuestra forma de convivir en paz y libertad”.

“Exigimos una verdadera alternativa a la pesadilla que habita en la Moncloa. No nos basta con una simple alternancia. Queremos una verdadera alternativa”, ha demandado Vidal-Quadras.