Miles de españoles se concentran en Cibeles contra la infame Ley de Amnistía: «¡Sánchez, a prisión!»

La madrileña Plaza de Cibeles vuelve a convertirse este 9 de marzo de 2024 a las 12 de la mañana en el epicentro de una multitudinaria protesta contra la Ley de Amnistía acordada con los separatistas en el Congreso a fin de beneficiar a aquellos que atentaron contra la unidad de España el 1-O.

Más de un centenar de asociaciones cívicas y foros entre las que se encuentran Foro Libertad y Alternativa, Neos, DENAES, S’ha Acabat y Libertad Sin Ira, entre otras, han promovido esta manifestación bajo el lema ‘Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!’.

La concentración cuenta con la participación y apoyo de PP, VOX y Ciudadanos a la que asisten por parte del PP, la portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; el vicesecretario de Economía, Juan Bravo; la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz; y la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez. Del lado de VOX, Santiago Abascal y el vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga. Por parte de Ciudadanos, el secretario general y el portavoz político, Adrián Vázquez y Jordi Cañas.

Una de las figuras clave en esta protesta es Rosa Díez, la cofundadora de UPyD, ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a las políticas de Sánchez y vuelve a Cibeles una vez más para alzar la voz contra el Ejecutivo socialista.

Los manifestantes piden la dimisión del presidente del Gobierno y muestran su repulsa a las políticas socialistas: «¡Sánchez, a prisión!, ¡Sánchez, dimisión!».

Diego Alejandro Yáñez Segnalini, presidente de la organización Libertad Sin Ira, intervino en la manifestación para denunciar la falta de libertad del Gobierno de Sánchez: “Sobran los motivos para echar a Sánchez y sus socios (…) Han convertido nuestra España en líder de corrupción (…)”. Además, el joven estudiante ha explicado cómo, España «cada vez se parece más a la Venezuela» de la que huyó.

A continuación, el fiscal Ignacio Gordillo ha mandado un aviso a todos los españoles: “No nos engañemos, la amnistía es corrupción”. Mientras que, los aplausos y gritos de “libertad” han interrumpido su discurso. “España no lo puede permitir, la única solución es sentarles en el banquillo y que cumplan condena”, ha señalado el jurista.

Agustín Leal, portavoz de Jucil, ha sido el siguiente en tomar la palabra y ha recordado la importante labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los dos Guardias Civiles asesinados en Barbate.

Después, Alejo Vidal-Quadras, presidente de la fundación Foro Libertad y Alternativa, toma la palabra: «Permitidme que os dé una noticia que espero que os satisfaga, estoy vivo. Me consta que este hecho no hará feliz a muchos dentro y fuera de España. El pasado 9 de noviembre un sicario enviado por un régimen teocrático y criminal me disparó un tiro a la cabeza con intención de matarme. Salve milagrosamente la vida y aquí estoy hoy con vosotros, dispuestos a seguir».

Hoy más que ayer ( pero seguro que menos que mañana) #SobranLosMotivos . #SanchezDimision . El #9M, nos vemos en Cibeles. ¡Venceremos! pic.twitter.com/TMOMGcLF1y — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 29, 2024

Hoy más que ayer ( pero seguro que menos que mañana) #SobranLosMotivos . #SanchezDimision . El #9M, nos vemos en Cibeles. ¡Venceremos! pic.twitter.com/TMOMGcLF1y — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 29, 2024

Este sabado 9 de marzo en Cibeles y el domingo 10 en Plaza San Jaime vamos a decir alto y claro ni amnistía ni impunidad. Lo volveremos a hacer, lo volveremos a frenar todos juntos con la sociedad civil. No faltes, el futuro de España y nuestra democracia están en juego. https://t.co/OJJfY1Nbu5 pic.twitter.com/K1G0Eqlymt — Ciutadans (@CiutadansCs) March 8, 2024