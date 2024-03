El entrevistador de Koldo: «Deja un par de mensajitos que han amenazado mucho en Moncloa»

Koldo García es el hombre del momento, el ‘testaferro’ del Caso Ábalos-PSOE, el protagonista de la Koldosfera, el portero de discoteca que llegó a asesor de ministro y al consejo de administración de Renfe.

Y este 11 de marzo de 2024 fue entrevistado por Joan Guirado y OkDiario. Y en ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital charlamos con él de todo lo que se vio y lo que no en la entrevista y de sus impresiones personales al pasar algún rato con el protagonista de las corruptelas que pueden tumbar al Gobierno.

«No había dado ninguna entrevista en su vida, él no tenía interés especial en exponerse, a diferencia del Caso Mediador. Su abogado le decía que no lo hiciera pero él tenía un compromiso de que si lo hacía, lo hacía conmigo. Ya sabemos que la maquinaria de Moncloa es capaz de cualquier cosa».

«Puede que Koldo tire de la manta… Pero a mí lo que me deja un poco inquieto es la seguridad que tiene de que no va a ir a la cárcel por lo de las mascarillas. No sé si es porque realmente cree que no ha hecho nada mal, es la única pregunta que me sigo haciendo después de la entrevista».