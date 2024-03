El Gobierno demuestra que algo huele muy mal con Begoña: cacería sin sentido contra Ayuso

Una jornada extravagante la de este 12 de marzo de 2024, con un país azotado por la corrupción socialista a la que no le dejan de salir patas y que además tiene que ver cómo desde las entrañas del Gobierno intentan poner en marcha el ventilador de guarrerías para salpicar como siempre: Isabel Díaz Ayuso.

Según publica ‘eldiario.es’, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, desde 2021, habría defraudado supuestamente a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021, según figura en una denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el 5 de marzo de 2024 tras recibir un informe de la Agencia Tributaria. Así que en el PSOE andan a tope contra esta dantesca situación, tanto que la propia presidenta regional ha tenido que salir a un canutazo para echarse a la cara a quien se preste a ello:

«Ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe, bueno, que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. No sé, poco más les puedo decir».