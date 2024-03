Pepa Millán (VOX) arrincona a Marlaska: “¡Pronto darán explicaciones a un juez!”

¡Menudo repaso!

La sesión de control en el Congreso de este 13 de marzo de 2024 fue un auténtico baño de realidad para el Gobierno Sánchez que tuvo que enfrentarse a la trama de corrupción que encharca a su partido.

Pepa Millán, portavoz de VOX, abochornó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su turno de palabra a cuenta del «borrado casual» de información por parte de su ministerio en el caso PSOE:

“Nada se sabe de un contrato millonario que supuso el desembolso de más de tres millones y medio de euros. Salvo que el entorno del Partido Socialista se lucró y que la adjudicación a la empresa de Koldo fue absolutamente arbitraria. Ninguna experiencia avala ese contrato. Solo una red de corrupción. Tampoco hay acreditación sobre las comunicaciones con transportes. Todo está oculto y se han encargado desde el ministerio de que eso siga siendo así. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando el juez les pide información? Sorpresa. Resulta que los correos relativos a la compra de las mascarillas han desaparecido. ¡Qué casualidad! Ustedes que fiscalizan hasta el último euro de los españoles. Y resulta que no guardan los correos que justifican compras millonarias en medio de una emergencia».

Y volvió a la carga con el caso del Tito Berni y los móviles que han desaparecido de la Policía:

«Ocurre lo mismo con los teléfonos móviles del caso del Tito Berni, que por arte de magia se han evaporado de la caja fuerte de la policía . ¡Qué casualidad! ¿No le parece demasiada casualidad que todos estos fallos siempre jueguen? ¿En beneficio del Partido Socialista? No conozco a nadie con más suerte que un socialista imputado. ¡Qué curiosa cadena de casualidades! Deberían ustedes cambiar la rosa de su logo por un trébol de cuatro hojas. Porque seguro que también van a encontrar alguna excusa para justificar por qué Koldo sabía que le estaban investigando tres meses antes de su detención. Y usted es el máximo responsable del Ministerio del Interior. Pero viene aquí, nos suelta un cuento que nada tiene que ver con la policía»

Millán cerró su intervención con una tremenda advertencia al ministro:

«Pronto no tendrá que dar explicaciones a Vox, sino a un juez. Porque resulta que nosotros sí podemos saber que usted se gastó dinero público para comprar una cinta de correr para su uso propio. Pero usted no sabía que se estaban desembolsando más de tres millones de euros de su ministerio para la empresa de Koldo. Una cosa sí le tengo que reconocer. Y es que no se ha puesto a todos de acuerdo en que es usted el peor ministro del Interior que jamás hemos tenido«.