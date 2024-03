Alfonso Rojo: “Con la Mafia hemos topado, Sánchez; y el jefe de los hampones del PSOE eres tú”

Con la Mafia hemos topado, Sánchez; y resulta que los hampones son del PSOE y que el jefe eres tú.

El ‘capo’, el ‘padrino’, el ‘boss’, porque justo debajo de ti, en el escalafón, se ha ganado un puesto de relevancia ‘Chiqui’ Montero, tu chabacana vicepresidenta.

Nadie ha dado una explicación, ni la puede dar, a esta milagrosa capacidad adivinatoria, que permite a Montero saber lo que van a publicar los medios de comunicación antes de que lo publiquen

Es muy grave, carne de banquillo, que la ministra de Hacienda adelantara datos relevantes de la denuncia contra el novio de Ayuso antes de que se conociera la noticia, lo que significa que formó parte de la operación.

Los datos fiscales de cualquier ciudadano, al igual que los clínicos, gozan de una especial protección en cualquier democracia que se precie de serlo, algo que ‘Chiqui’ ha ignorado para sacar un rédito partidista.

Y eso es un delito, así que ya están tardando mucho Miguel Angel Rodríguez y su equipo en irse a los juzgados y seguir los pasos de Feijóo y el suyo, que han denunciado ante la Oficina de Conflictos de Intereses al socialista Sánchez, por no ausentarse de los Consejos de Ministros que aprobaron subvenciones multimillonarias para empresas que financiaban los actos, proyectos y movimientos de su mujer, Begoña Gómez.

El PP reclama una inhabilitación de «entre cinco y 10 años» para Sánchez, por no inhibirse en el rescate de Air Europa.

A ‘Chiqui’, si hay Justicia en España, le podrían caer hasta 3 años de cárcel.

Y acabábamos con esta peste, que usa sin rubor el aparato del Estado contra sus rivales políticos, cada vez que se ve en apuros.

La cacería contra Ayuso no es nueva. Se lanzó desde La Moncloa durante la pandemia, intentando perjudicar a Madrid con la tesis de que eso desgastaría a la líder popular.

Se exacerbó con el acoso a su hermano y se ha intentado rematar -manejando de forma perversa la Agencia Tributaria, la Fiscalía y a los periodistas de la ‘Brunete Pedrete’- para fabricar otro bulo de antología.

No se que recorrido tendrá el montaje, pero no es para tomarse a broma que un Gobierno, incapaz de aclarar la epidemia de latrocinio que le rodea y los apaños financieros de la consorte de su jefe, monte cacerías legales y mediáticas contra quienes no le bailan el agua.

Todo en Sánchez huele a corrupción, unas veces económica, como ocurre en el mal llamado ‘Caso Koldo’, y otras política, como vemos en la amnistía a Puigdemont y sus golpistas.

Como escribe Rosa Díez en Twitter: ‘Montero progresa a gran velocidad en su camino hacia el banquillo king size en el que coincidirá con Illa, Torres, Armengol y Sánchez; se libró en Andalucía, aunque formó parte de los gobiernos de los Eres) pero no se librará ahora’.

En un mes tenemos elecciones autonómicas en el País Vasco. En dos, en Cataluña y en tres al Parlamento Europeo.

A ver si hay suerte, la gente se pone las pilas, los jueces hacen lo que deben y en cuatro meses tenemos generales y echamos a estos bandidos.