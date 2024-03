Concha Calleja responde: ¿Dónde ha estado oculta Camilla Parker?

Concha Calleja en la primera edición de ‘Palacio Digital’ con Marian Galv devela el verdadero destino de Camilla Parker. La Reina consorte no ha estado en un finca en Ciudad Real ni en Granada como han dicho algunos medios de comunicación.

Calleja desvela que la Reina, cansada de la responsabilidad de tener que representar la corona ante la enfermedad de su marido el Rey Carlos III, se ha ido a la India:

«Se ha retirado a la India y un sitio de retiro holístico. No es la primera vez. En otras ocasiones ha ido con su Laura. Es un destino recurrente cuando se siente sobrepasada. Ya lo hizo después de la coronación. El médico Isaac Matay, íntimo amigo del Rey, es que dirige este lugar. Ellos una vez al mes reciben terapia de este señor que les receta tratamientos ayurvédicos».

Concha Calleja se adelantó a la información oficial de la Casa Real británica y en Periodista Digital anunció que el monarca inglés padecía cáncer. Sin embargo, desde la corona inglesa no han querido especificar qué tipo de tumor, aunque muchos especulan con que podría ser de próstata debido a que sufrió una intervención al respecto. Así informa:

«Deciden que hay que hacer un tratamiento determinado y no añadir nada más. Han dicho verdades a medias, pero lo han hecho mucho mejor que en el Palacio de Kensington [residencia oficial de los Príncipes de Gales, Kate y William]. Pero nunca van a echarse para atrás, nunca van a decir que han mentido. El Rey bien no está. Es una persona, además, que se asusta con facilidad, pero, son la cabeza de la Iglesia Anglicana, y son casi como dioses y por eso no pueden tener enfermedades y mostrar debilidades pero eso les haría mucho más cercanos. Van ir resolviéndolo poco a poco».