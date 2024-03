Concha Calleja tenía razón: por algo Kate no era la mujer del vídeo manipulado

No le faltaba razón a Concha Calleja, la periodista experta en Casa Real -y con grandes fuentes en la británica- asegurando que la joven del vídeo manipulado no era Kate Middleton, en contra de buena parte de la prensa británica y de la propia casa de Kensington.

Finalmente se descubrió el pastel, de razones sanitarias. Catalina de Gales (Kate) sufre un cáncer y está en tratamiento por quimioterapia.

Respecto al famoso vídeo hecho público por el diario de The Sun en el que supuestamente se ven a los Príncipes de Gales. «He llamado al Palacio de Kensington y no me confirman ni me desmienten que sea ella», afirma la historiadora en el programa ‘Palacio Digital’ de Periodista Digital.

Calleja recuerda que «es una práctica habitual en la Casa Real utilizar a algún medio para que haga pública una imagen que a ellos les conviene o les interesa. Ya ocurrió lo mismo con la famosa imagen supuestamente de Kate en un coche junto a su madre. Tampoco confirmaron que fuera ella oficialmente».

El historial clínico de Kate

Por si no le faltaran ingredientes a esta historia los medios de comunicación británicos han puesto en el punto de mira a London Hospital donde estuvo ingresada Kate Middleton y se sometió a la misteriosa operación abdominal. ¿La razón? Supuestamente gente habría intentado acceder al historial clínico de la Princesa de Gales. Así lo analiza Concha Calleja: