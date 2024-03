Alfonso Rojo: «Todos los caminos de la corrupción del PSOE llevan en Falcon a República Dominicana»

Todos los caminos de la corrupción socialista llevan a República Dominicana.

Todo los caminos y protagonistas, desde Koldo a Rubiales pasando por Bono.

Algo debe tener la isla caribeña para que el Falcon de Sánchez, ese avión oficial pagado por el sufrido contribuyente español, haya volado casi cuarenta veces hasta allí desde que el jefe del PSOE se metió de ‘okupa’ en La Moncloa.

Y en alguna de las excursiones iba Begoña, su esposa, no se si en su condición de catedrática fake, subvencionada empresarial o simple gestora.

El país, un lugar estupendo para irse de vacaciones, tiene 11 millones de habitantes, de los que unos 200.000 están en España incluidos entre ellos los de desaforados de bandas como los Ñetas, Dominican Don’t Play o Latin Kings.

No es -teóricamente- un paraíso fiscal, pero goza de una legislación muy laxa, que permite mover capitales en todas direcciones y queda a menos de 1.000 kilómetros de la Venezuela chavista y en la ruta que recorren hacia el norte la droga y el dinero sucio.

Nos acabamos de enterar de que reside temporalmente allí Rubiales, el del beso a la futbolista Jenny Hermoso y las monstruosas comisiones en petrodólares del barcelones Piqué y que, entre trago y trago de ‘mamajuana’, departía con ‘Koldo’, la mano derecha del ex ministro Ábalos y el cortador de troncos favorito de Sánchez, Armengol, Illa, Torres y Marlaska.

No hay evidencias de que el ahora desterrado Rubiales haya chismeado en La Romana, Casa de Campo o cualquier resort de Punta Cana con Pepe Bono y ya es raro, porque el multimillonario ex ministro de Defensa socialista, ex presidente de Castilla-La Mancha y expresidente del Congreso tiene hasta la nacionalidad dominicana y pasa allí la mayor parte del tiempo.

Hablando de nacionalidades, también la tiene Felipe González y dicen las malas lenguas que falta un pis-pas para que se la den a Zapatero.

Al margen del natural cariño que los gerifaltes del PSOE deben sentir por la excolonia española, visitada por Cristobal Colón en su primer viaje a America, corre el rumor de que en la fiebre por hacerse dominicanos juegan un papel relevante los impuestos.

Al igual que los youtubers que escapan a Andorra, huyendo de los zarpazos del fisco, los dirigentes del PSOE saltan a República Dominicana para disfrutar de sus suculentas ventajas fiscales.

No seré yo quien los estigmatice, si sólo es eso, porque lo de Hacienda es un atraco en España, pero es para partirse la caja el contraste entre lo que dicen y hacen estos progres de mierda.

Se gastan el dinero público en puticlubs y salen de manifestación contra la prostitución.

Demonizan a los que viven en pisos de lujo y se compran mansiones con piscina y casita de invitados.

Cargan contra los ricos y apalean fortunas, casi siempre amasadas a fuerza de comisiones.

Aquí y en la República Dominicana.