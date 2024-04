El tremendo aviso de Boadella a Rojo sobre lo que va a pasar en Cataluña con los jóvenes

Albert Boadella (Barcelona, 1943) es uno de los nombres fundamentales en la renovación del teatro en España, en especial a través de su trabajo en el grupo Els Joglars con el que ha llevado a cabo obras claves del nuevo teatro en nuestro país como Ubú president, Daalí o El doctor Pla. Además, también ha aparecido en la pantalla grande en cintas como la clásica La portentosa vida del Padre Vicente de Carles Mira o Buen viaje, excelencia con su grupo Els Joglars. Su última obra es El rey que fue, sobre la figura de Juan Carlos I.

Ahora protagoniza una nueva edición de ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su conversación con el director de Periodista Digital ha dejado muchas titulares::

«Los jóvenes catalanes se enfrentarán a sus padres y profesores»

«Tengo más amigos en Madrid que en Cataluña, allí no me contratan, es territorio comanche»

«El PSC traicionó a sus votantes y es lo más grave que ha pasado en la política catalana»

«El nacionalismo catalán es xenófobo y está obsesionado con joder a los españoles»

«Hay algo que falla en la Constitución si podemos tener un presidente como Sánchez»

«La judicatura está corrompida por la política y ese es el gran riesgo»

«VOX es una ruptura del PP porque Rajoy no supo englobar todas las voces»

«Me ha costado contar todo sobre el Emérito y que el espectador saliera siendo monárquico»

«Ser taurino me ha merecido críticas hasta de los amigos. El animalismo es desmesurado»