Roncero, en éxtasis con Rojo: «¡Me alegro cuando pierde el Barça!»

Tomás Roncero (Ciudad Real , 1965) es un periodista deportivo español, subdirector del diario As, es comentarista de Carrusel deportivo y tertuliano de El Chiringuito de Jugones.

Durante su carrera profesional se ha especializado en información sobre el Real Madrid, del que es declarado seguidor, primero con el equipo de baloncesto y luego, en su faceta más conocida, con el equipo de fútbol.

Protagoniza la nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita a Periodista Digital ha dejado muchas frases interesantes:

“Mi primera vez en el Bernabéu fue con ocho años. Un 5-0 contra Las Palmas y quedé fascinado desde entonces”

“Me preocupa España”

“Aunque públicamente no me meto en política, la crispación no es normal. Me da rabia y pena”

“España puede con todo. Si el Madrid pudo con Negreira, España puede con las dificultades”

“Se hizo la vista gorda con lo que pasaba en la Federación porque convenía y luego del pico, la cosa cambió”

“No se puede poner a la misma altura el pico con agresiones sexuales que pasan a diario. 2 años de cárcel es una exageración”

“Lo de los contratos de Rubiales es mucho más reprobable y grave que el piquito”

“Lo de la autocensura está llegando a un nivel insoportable”

“Tengo un despecho amoroso con Mbappé. No comenzará con el amor de la grada, pero se la ganará con goles”

“No se va a vender a nadie por la llegada de Mbappé”

“Mbappé. Vinicius y Bellingham coparán el podio del Balón de Oro, estoy seguro”

“Lo de Vinicius me duele porque en general España es un país tolerante aunque racistas hay”

“El insulto no hay porqué aguantarlo”

“En el Camp Nou hubo un momento en el que no podías ir con la camiseta del Madrid. En el Bernabéu es raro que pase algo así”

“La televisión da mucho más tirón que otros medios, indiscutiblemente”

“Una vez recibí una amenaza tremenda y resultó ser una niña de 14 años de Manresa”

“No creo que nadie me odie de verdad, aunque alguno me tendrá manía”

“Lo que está haciendo el Madrid a nivel institucional roza la perfección”

“Cuando el Madrid no va de favorito en la Champions es más peligroso”