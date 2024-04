Ana Terradillos: «Es evidente que Ábalos está pringado en el tema de Koldo»

La presentadora estrella de ‘La mirada crítica’ (Telecinco), Ana Terradillos, se sienta en el plató de Periodista Digital para hablar sobre su trayectoria profesional y pasa revista junto con Marian Galv a la actualidad política del momento.

En su conversación la periodista entre en todos los temas que habitualmente se tratan en la mesa política que ella modera. Estos son algunos titulares que ha dejado:

“Estoy más rápida por la mañana que por la tarde. Me sienta bien madrugar”

“Ana Rosa no me dio muchos consejos al llegar a la mañana, es muy respetuosa”

“La naturalidad es fundamental para las entrevistas, igual que saber cambiar de tono”

“Nuestros políticos no dan la talla en muchos aspectos”

“Rubalcaba hoy estaría cabreado y hablaría”

“Revilla es un visionario y, sobre todo, un político honrado”

“A veces intento no dar mi opinión, en el programa intentamos que la información sea fluida”

“Durante años cubrí Oriente Medio y lo echo de menos”

“Nunca he dicho que no a cubrir un destino peligroso”

“Es más peligroso cubrir una postguerra, que una guerra”

“El asesinato de David Beriain me dio mucha pena. Murió con las botas puestas, llegaba donde no lo hacíamos los demás”

“Se sigue utilizando políticamente ETA. Hasta el PNV lo hace y desapareció hace trece años”

“Cuando ETA anunció el alto al fuego, Rubalcaba me dijo: ‘Esto se ha acabado’”

“Los medios prestamos poca atención a los avances científicos”

“Me gustaría entrevista a el Emérito, al Papa y a Letizia”

“El Gobierno no se va a atrever con un referéndum en Cataluña”

“Es más difícil la situación en Cataluña de lo que lo fue en Euskadi”

“Puigdemont va a acabar devorado por su equipo”

“La vivienda debería ser el tema principal de los políticos”

“Es evidente que Ábalos está pringado en el tema de Koldo”

“Creo que el Emérito no tiene conciencia de haber hecho algo mal”

“Lo de la pareja de Ayuso es un asunto particular, lo de las contratos de Begoña Gómez es éticamente reprobable”

“Me fío más de lo que diga la UCO que de lo que diga Rubiales”