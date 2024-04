Los ‘desconocidos’ que se juegan el País Vasco: un taurino de izquierdas, un ideólogo ultra, un alumno avanzado y un periodista

Las elecciones de este domingo en el País Vasco pueden impactar en el tablero político del resto de España.

Las encuestas anticipan un final de fotografía en el que muy probablemente, el PSOE vasco (PSE-EE) tenga la llave del palacio de Ajuria Enea, teniendo que decidir entre Bildu o PNV para gobernar la comunidad, algo que podría influir en los pactos de investidura que selló Pedro Sánchez con estas organizaciones. Además, se espera un crecimiento del Partido Popular, queriendo ser más influyente en la región.

De acuerdo a los barómetros, las preferencias de los más de 1,7 millones de ciudadanos vascos que pueden votar da como resultado un empate técnico, con Bildu y PNV obteniendo entre un 33 y 34%, que se traduce en 27 o 28 escaños. Con la mayoría absoluta en 38 curules, les obligaría a pactar para gobernar. El PSE-EE conseguiría entre 10 y 11 escaños y el PP entre 6 y 7. Por su parte, Sumar, conseguiría entre 1 y 3, mientras que Podemos y VOX podrían conseguir uno o quedar fuera del Parlamento vasco.

Pero estas elecciones cuentan con una particularidad: ninguno de los principales candidatos en liza participaron en las pasadas elecciones. Son rostros menos conocidos que sus predecesores y relativamente desconocidos.

Por eso, hacemos un repaso sobre quiénes son los protagonistas de esta jornada electoral:

Pradales, el alumno de Urkullu

El mismo día que Imanol Pradales cumple 49 años se enfrenta al reto mantener el poder omnímodo del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi. Las encuestas han dado durante toda la campaña un empate técnico entre el PNV y EHBildu. La fuerza del PNV se verá en los pactos poselectorales, pero el impacto psicológico de no ser la fuerza más votada por primera vez en la historia puede ser su mayor rémora.

Pradales se convierte en la nueva cara visible del partido conservador en su peor momento y tiene como compromiso ser el sustituto de Iñigo Urkullu tras 12 años como lendakari. Unos años marcados por políticas de austeridad por los efectos de la crisis de 2008 y, destacados, sobre todo por el fin del terrorismo de ETA y la entrada en el tablero político de la izquierda abertxale cada vez con más fuerza social. Urkullu fue profesor en la secundaria de Pradales. Ahora, literalmente, el alumno tendrá que superar al maestro.

Hijo de burgaleses, Pradales es un defensor del euskera y su mantenimiento y protección. En política desde 2005, ha ido escalando posiciones en la formación nacionalista hasta convertirse en el nombre elegido para encabezar la lista. Aficionado a las novelas históricas, Pradales es la cara visible de un cierto giro al progresismo por parte de un partido tradicionalmente vinculado a posiciones conservadoras que ha virado su postura con respecto a temas como el feminismo o los derechos LGTBI.

Pello Otxandiano, la versión abertzale de Iñigo Errejón

Pello Otxandiano Kampo, nacido en Otxando (Vizcaya) en 1983, puede ser al autor de toda una revolución en la historia reciente del País Vasco. Que el PNV deje ser la fuerza más votada en Euskadi. Otra cosa es lo de gobernar.

Es la cara visible de un EHBildu que ha ganado posiciones reduciendo lo identitario a lo mínimo y tomando luchas cercanas a la socialdemocracia clásica: el feminismo, las políticas verdes y, sobre todo, su posicionamiento con respecto al problema de la vivienda y la precariedad laboral, dos de los temas estrella en la campaña electoral.

Sin embargo, la sombra de ETA sigue siendo pesada para EHBildu, un conglomerado de partidos con muy diversas opiniones sobre los que supuso el terrorismo para la sociedad vasca. Empezando por Sortu, que tanto ascendente tiene sobre la coalición, y que nunca ha condenado la violencia etarra. Las ambigüedades de Otxandiano durante la entrevista con Aimar Bretos en la Cadena SER, cuando se negó definir a ETA como banda terrorista, son las que más dificultarán un posible pacto con el PSE (Partido Socialista de Euskadi).

Su presentación como candidato de la coalición llega tras un cambio de imagen más que importante. Ha pasado de los palestinos a la estética hipster empezando con sus gafas de pasta, buscando una estética a lo Más País. Como un Iñigo Errejón abertxale. Un cambio que viene de la mano de otro, esta vez de estrategia, que pasa por apartar a Arnaldo Otegi aunque sigue en la sombre como Coordinador General mientras la cara en Madrid es Oskar Matute y Otxandiano en Euskadi. Una bicefalia que recuerda al PNV, prácticamente el único partido español en el que funciona lo de que el candidato sea uno y el secretario general otro.

Eneko Andueza, un taurino que mira de reojo a Bildu

Según las encuestas el Partido Socialista de Euskadi será la tercera fuerza en el Parlamento vasco. Sin embargo, Eneko Andueza tendrá en sus manos la gobernabilidad de la autonomía. Ya ha anunciado que no es viable el pacto con EHBildu lo que, sobre la mesa, pone las cosas mucho más fáciles al PNV.

Nacido en Eibar en 1979, milita en el partido socialdemócrata desde su juventud y en 2011 el atentado de Isaías Carrasco, alcalde de esta localidad guipuzcoana, que le costó la vida a manos de ETA, marcó profundamente a Andueaza que no ha dudado en ser muy crítico con EHBildu por su equidistancia.

Aunque presume de su cercanía con Pedro Sánchez, se ha convertido en toda una rara avis en el Partido Socialista. Un ejemplo de ello es su defensa de la tauromaquía a la que dedicó su ensayo Los toros desde la izquierda (2020).

“Me considero un militante taurino. Dicen que me juego las femorales por defender la tauromaquia, pero es que yo solo me la juego por dos cuestiones: por mis ideales, cuando durante 10 años he tenido escolta por ser del PSOE en Euskadi, y por mi afición, delante del toro en los encierros de Pamplona. En la vida hay que arriesgar para alcanzar los sueños”, aseguró.

Javier de Andrés quiere hacer relevante al PP

Javier de Andrés (Vitoria, 1967) además de político, es periodista. Está casado con María Loinaz Mendiguren y tiene tres hijos.

Aunque el periodismo le llamó la atención, siempre ha estado relacionado con lo político. En 1995 inició su andadura como Jefe de Prensa de la delegación del partido en Álava. Posteriormente, en 1999, dirigió las nuevas generaciones del PP.

Siguió creciendo en relevancia dentro de la formación y en 2016, es nombrado por Mariano Rajoy como Delegado de Gobierno en el País Vasco como relevo de Carlos Urquijo.

Con la salida del gallego del poder, vuelve al periodismo en 2018, como colaborador en El Correo, Crónica Vasca, El Confidencial y El Español. también participa como tertuliano en la radio.

El popular acude a estos comicios con la misión de hacer crecer a los populares en una comunidad en la que han pedido presencia y relevancia.

Amaia Martínez, la esperanza de VOX

Amaia Martínez (Victoria, 1968) tiene formación como periodista pero su ámbito profesional ha sido el comercio. Durante años regentó una armería con su maridos. Proveniente de una familia de clase media, Martínez es la cara de Vox en País Vasco. Un territorio poco amable para la formación que preside Santiago Abascal.

Entró en política en 2020 de la mano de Vox con el objetivo de trabajar para dejar un mundo mejor para las nuevas generaciones y su gran éxito fue conseguir el escaño en la anterior legislatura gracias al 2% de los votos que consiguió.

Madre de una enfermera, Martínez ha centrado gran parte de su campaña en recordar los vínculos históricos entre ETA y EH Bildu. Una campaña para ‘muy cafeteros’ que en ocasiones le ha hecho sentirse fuera de los temas planteados durante estos días pero que convence a su electorado. Su candidatura tiene el reto de mantener el éxito en las anteriores convocatorias frente a unas encuestas que no le han sido especialmente generosas.

Alba García, quiere sumar un escaño

García (Bilbao, 1988) es la candidata más joven que participa en estas elecciones. Por primera vez el partido de Yolanda Díaz se presenta en unos comicios en el País Vasco, por lo que el rostro de Sumar es una de las cabezas de lista menos conocidas.

La candidata de izquierdas es psicóloga y cuenta con un máster en Psicología de la Intervención Social por la Universidad de Deusto. Además, ha trabajado en el centro de acogida Lagun Artean con diferentes colectivos, la Asociación de personas Jubiladas de Telefónica como psicóloga, ha sido la organizadora de SOS Racismo en Vizcaya y fundó la asociación Big Road Elkartea, que busca “el desarrollo comunitario en Senegal”.

Pese a no ser muy conocida, Alba García tiene, según las encuestas, la posibilidad de entrar en el Parlamento regional. Algo nada despreciable, tomando en consideración que la su partido no obtuvo representación en Galicia, la tierra de la ministra de Trabajo y líder de la formación.