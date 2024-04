Palo de Elisa Vigil al Gobierno Sánchez por el juicio público a la pareja de Ayuso: “Hubo revelación de secretos”

Elisa Vigil, diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, comenta la actualidad política de España en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital).En concreto, comentó la nueva mentira del Gobierno de Sánchez que ha tenido como objetivo a González Amador, el empresario pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así dejó claro lo que para el Partido Popular de Madrid es una clara injerencia política del Gobierno:

«Se está intentando hacer inquina del caso de un particular. En la Asamblea de Madrid a la oposición no les preocupa los problemas de los madrileño, sólo del novio de Ayuso. Dónde vive, qué desayuna… Del máster de Begoña Gómez no hablamos. Hay un juicio público por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo más grave de todo es que ha habido una revelación de secretos. Han cometido un delito desde el Gobierno de España”