Angélica Rubio se pone histérica cuando Cobo (PP) le recuerda que Sánchez da alas a los amigos de ETA

La imagen del despropósito.

Manuel Cobo, diputado del PP, y Angélica Rubio, de elplural.com, protagonizaron un encontronazo en el debate previo al cierre de los colegios electorales en País Vasco.

Hablando sobre los posibles escenarios de cara al resultado que salga de las urnas en el programa especial elecciones en laSexta, presentado por Antonio García Ferreras, el diputado popular afirmaba que las intenciones de su partido era «mejorar» y recordaba que esta es la quinta convocatoria electoral desde que Feijóo es presidente del partido y en las cuatro anteriores, Andalucía; municipales y autonómicas; generales; llevaron una subida del PP, un resultado que aspiran seguir manteniendo.

«Es bueno saber cuánto suma PP y VOX pero también me interesa mucho cuánto suma PSOE y Sumar, los dos partidos que gobiernan España, me parece que es un dato que complementa el otro», comentó el diputado y a su vez manifestó que el récord histórico de Bildu lo tuvo en el 2020 con Sánchez de presidente:

«Aquellas frases tan curiosas e ingeniosas de Sánchez de ser el redbull de Bildu lo consigue Sánchez, probablemente va a tener los dos récord históricos. El mayor porcentaje y el mayor número de diputados tanto Bildu como sus sucedáneos en porcentaje y en escaños pueden ser superados hoy«.

Esta vinculación entre PSOE y Bildu sentaba muy mal a la periodista que se lanzaba contra Cobo:

«¿De verdad, Cobo, vais a llamar ‘terroristas’ a miles de vascos a partir de esta noche? Ya sabemos cuál va a ser la estrategia del PP«.

«Sí, yo también he visto la tuya. Quiero saber también cuanto suma PNV y Bildu», respondía el diputado popular que a su vez zanjaba el debate: «lo que no vamos a hacer es negociar con quien dice que ETA no es terrorista«.