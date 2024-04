Descubre el origen del enfrentamiento entre Amor Romeira y Sonia Ferrer que ahora revienta las redes

Desde que se vieron en las caras en el plató de En boca de todos (Cuatro), el enfrentamiento entre Sonia Ferrer y Amor Romeira ha hecho que las redes se incendien. El debate tenía que ver con la cuestión trans, después de que la canaria acusara a Ferrer de transfoba.

En el plató se enfrentaron por esta cuestión. Así se defendía Sonia:

«yo no siento rechazo a las personas transexuales. […] Me hubiese gustado que hubiesen tenido el apoyo necesario para que personas como tú, que han llegado a hacer un cambio de sexo, no necesitasen medicación de por vida y de mutilarse».

Amor no dudó en responder a Sonia con una acusación directa:

«No son mutilaciones. Tú te has operado el pecho y no se dice que te has hecho un desgarro muscular en las mama. […] Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú».