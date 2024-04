Tellado apabulla a Bolaños al mostrarle la foto del pacto de la vergüenza con Bildu: “¡Vais juntos de la mano!”

¡La primera en la frente!

Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, abochornó a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, durante su intervención este 24 de abril de 2024 en la sesión plenaria del día.

Al inicio de su turno de palabra, el diputado popular mostraba una fotografía de Pedro Sánchez junto con Mertxe Aizpurua y al lado de esta, otra de la dirigente de EH Bildu entrevistando a etarras cuando era periodista del periódico ‘Egin’.

«Los del PSOE van sin careta y los de Bildu, sin pasamontañas»

“Este es el pacto encapuchado de Sánchez con Bildu, el pacto de la vergüenza”, recalcó el portavoz del PP. “El mismo PSOE que gobierna en España apoyándose en Bildu defendió que no apoyaría a Bildu para que gobernara en Euskadi, ¿puede asegurarnos que el Gobierno de España no se va a seguir apoyando en un partido que no es capaz de condenar el terrorismo de la banda terrorista ETA?”, preguntó al dirigente socialista.

Tellado recordó cuando, durante la campaña electoral en Euskadi, los socialistas renegaban de Bildu y criticaban su vinculación con la banda terrorista ETA.

El ministro socialista respondió burlándose de la afonía de Tellado y tildando al PP de “irrelevante”.

En su turno de réplica, el diputado popular contestó al socialista que se preocupase “menos” por su afonía y más “por la dignidad del Gobierno del que forma parte”.

Y Tellado volvió a sacar a la palestra a Bildu: “El señor Sánchez le dice a la señora Aizpurua, sin ti no soy nada; los demócratas sienten náuseas al ver en lo que se han convertido el PSOE”, enfatizó el popular. “Después del domingo, los del PSOE van sin careta y los de Bildu, sin pasamontañas, allá ustedes”, concluyó Tellado.