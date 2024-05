Carlos Díaz-Pache (PP) pone un nuevo y acertado mote a Sánchez

Brillante.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, volvió a protagonizar una brillante intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid a cuenta del ridículo de Pedro Sánchez y sus cinco días de reflexión.

Al comienzo de su intervención, el popular se cachondeó del socialista al referirse a él como «el caudillo enamorado»:

«Les confieso que el final del teatrillo me ha parecido un poco decepcionante . El presidente fijo discontinuo, el caudillo enamorado , compareció ante nadie ayer, el día de San Pedro Mártir, y dijo muy solemne… Bueno, empezó mintiendo. Dijo, buenas tardes. Y luego el presidente proclamó muy solemnemente, he decidido que me voy a quedar. Manual de resistencia, volumen 2. Ya se lo están escribiendo».

El popular expuso la farsa del presidente del Gobierno:

«Pedro Sánchez nos quería convencer de que estaba pasando algo muy importante y era mentira. No hubo recogimiento, no hubo reflexión. Lo único que ha habido es un presidente achicharrado por años y años de mentiras que le hace una nueva huida hacia adelante que no le va a salir bien. Y quiere que olvidemos todas esas mentiras cuando se presenta ante la televisión española como una víctima que no entiende muy bien por qué le criticamos tanto. Decía, ‘nunca he tenido apego al cargo’, decía en la lacrimosa. No es una mentira, claro. Al final salieron las plañideras del PSOE a decirle, ‘Pedro, quédate que la vida sin ti duele’, decía. La tuna socialista bajo el balcón de Begoña. Yo estoy seguro de que muy pronto ustedes negarán que estuvieron allí. Negarán que se prestaron a este espectáculo tan lamentable. Sánchez nos ha planteado un dilema, un dilema tan viejo como sus aspiraciones totalitarias. O están conmigo o están contra la democracia. Y claro, han salido rápidamente los defensores del Estado de Derecho a apoyarle. Y a continuación, Lobato y Bergerot, que no se podían permitir perder esa foto».