EXCLUSIVA: El príncipe Harry sí se ha visto con su padre, el rey Carlos III

Adelanto en una nueva entrega de Palacio Digital, debido a una situación excepcional en la Casa Real Británica; la visita del príncipe Harry.

Y es que traemos una exclusiva en relación a este viaje cruzando el charco del hijo menor de Carlos III, donde contamos que sí se ha visto precisamente con su padre, generando una auténtica situación de lo más emotiva… ¡y morbosa!

«Todos los medios publican que no se han visto, tiene dos bases; y es que a la misma hora que se hacía el Homenaje se hacía otra fiesta en Buckingham muy importante para la Familia Real, pero no es una coincidencia sino que se ha hecho adrede. Cuando llegó el Príncipe es cuando se vieron, y no hay ningún medio que lo diga, no sé si porque no lo saben o porque les han protegido. El encuentro fue por la tarde-noche del día 7, cuando llegó Harry».

«Yo lo que pienso es que ahí Harry -que no ha renunciado a nada y simplemente no trabaja para la Casa Real- es que igual tiene que tomar una decisión totalmente institucional después de esta crisis de salud. De momento ni ha renunciado a los derechos dinásticos ni le han echado, de modo que mientras esté ahí tiene responsabilidades».

«En Gran Bretaña se le castiga mucho a Harry, tiene miedo a la seguridad y a muchas cosas y por eso no va con Meghan. Esta cita estaba programada desde hace un mes, no sé si como padre e hijo o como persona que está aún en la institución con sus derechos activos».