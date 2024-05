El Ejército de Israel recupera los cadáveres de tres rehenes asesinados por los terroristas de Hamas

El drama interminable.

Y la razón por la que Isarael,a pesar de todas las presiones y chantajes, sigue luchando denodadamente en Gaza, para erradicar de la faz d ela Tierra a los terroristas de Hamas.

Las fuerzas israelíes rescataron este 17 de mayo de 2024, de madrugada, los cadáveres de tres rehenes en la Franja de Gaza

Los rehenes fueron identificados como Amit Buskila, Yitzhak Gelernter y Shani Louk, una joven con ciudadanía alemana cuya imagen el día del ataque del 7 de octubre se había hecho viral.

Según Hagari, portavoz militar, los tres “fueron asesinados por Hamas mientras escapaban del festival de música Nova el 7 de octubre y sus cuerpos fueron llevados a Gaza”.

Después del ataque y de las masivas violaciones y torturas peprpetradas ‘in situ’, la banda terrorista viralizó como trofesos videos en los que se pudo identificar a Shani Louk al momento de ser secuestrada.

En esas imágenes, se la podía ver inconsciente, semidesnuda y ensangrentada en la parte de atrás de una de las camionetas usadas por Hamas.

May the memory of Shani Louk be a blessing. Murdered and paraded about like a trophy for attending a music festival. May we never forget what these animals did. Happily, each of the terrorists parading about Shani’s half naked body have since been taken out by the IDF. pic.twitter.com/M7znhhn9Ui

Según la madre de la joven, Ricarda Louk, la influencer murió el 7 de octubre -el mismo día que fue secuestrada- como consecuencia de un posible disparo en la cabeza durante el asalto de Hamas.

Cuando el Ejército israelí anunció su muerte varios días después, el 30 de octubre, Ricarda la calificó como “terrible” aunque valoró como positivo tener la certeza de lo que pasó. “Al menos, ella no sufrió”, resaltó la mujer.

El video de su secuestro no solo recorrió el mundo sino que también sacó a la luz la magnitud del ataque perpetrado por Hamas en comunidades del sur de Israel.

Louk era una tatuadora e influencer que en sus redes sociales tenía más de 45.000 seguidores. A través de ellas, se dedicaba a mostrar sus viajes con sus amigas y con su novio, además de sus looks originales.

Ella tenía tanto la nacionalidad alemana como la israelí, por las nacionalidades de su madre y de su padre, respectivamente.

Los otros dos cuerpos encontrados fueron identificados como Amit Buskila, de 28 años, y Yitzhak Gelernter, de 56 años.

Las fuerzas militares israelíes no han revelado detalles sobre dónde fueron encontrados los cadáveres, pero Israel ha estado operando en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja, donde según la información disponible, hay rehenes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu elogió la operación militar en la que los cuerpos fueron recuperados y reiteró su promesa de traer de vuelta a todos los rehenes, “estén vivos o muertos”, además de calificar a las muertes como “desgarradoras”.

El ataque sorpresa de Hamas el 7 de octubre resultó en la muerte de 1200 personas y el secuestro de unas 250, según recuentos israelíes.

The battles in Jabalia, East Rafah and the center of the Gaza Strip continues; Over 70 targets were struck in the last day

The combat teams of the Givati, 401 and Commando brigades continue to operate in East Rafah under the command of Division 162.

In one of the encounters in… pic.twitter.com/rDDANXF61x

— Mossad Commentary (@MOSSADil) May 18, 2024