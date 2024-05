Boxeo: El ucraniano Usyk vence al británico Fury y se convierte en campeón mundial de los pesados

Oleksandr Usyk ganó por puntos y ajustadamente a Tyson Fury para convertirse en el campeón indiscutible del mundo de los pesos pesados en un emocionante combate en el Kingdom Arena de Riad.

Ha sido en las primeras horas de la madrugada del domingo 19 de mayo de 2024.

A pesar de ser eclipsado por su enorme oponente, el ucraniano Usyk tuvo que soportar una tormenta en medio de la pelea, pero regresó con fuerza, obligando al británico Fury a tomar una cuenta de pie en el noveno asalto mientras se abría paso hacia la victoria.

El ucraniano de 37 años es el primer boxeador en poseer los cuatro principales cinturones de peso pesado al mismo tiempo y el primer campeón indiscutible desde el final del reinado de Lennox Lewis en abril de 2000.

HOW did Tyson Fury survive this from Oleksandr Usyk 🤯 pic.twitter.com/49IbID0yNl

— Happy Punch (@HappyPunch) May 18, 2024