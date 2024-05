Óscar Puente saca al matón de discoteca que lleva dentro y supura veneno contra Ayuso

‘La Segunda Dosis’ de este 21 de mayo de 2024 tiene que tirar irremediablemente por el esperpéntico ministro de Transportes que nos ha tocado sufrir: Óscar Puente.

El ministro más macarra seguramente de toda la historia de la democracia española -y eso que les ha habido finos filipinos- fue galardonado por el Premio Limón de la Peña Periodística Primera Plana, por ser un tipo de lo más desagradable con la prensa.

Nada más lejos que sentirse avergonzado, Puente se montó un circo a modo de vídeo en redes sociales y aprovechó para atacar a sus oponentes con muy malas maneras, como Ayuso o Miguel Ángel Rodríguez.

Otro de los premiados, esta vez con el galardón antagónico, Marcos de Quinto, buen amigo de Periodista Digital y siempre amable con los periodistas y medios, se refirió precisamente a Puente criticando su maltrato constante a la prensa y su vídeo insultando a los del PP de Madrid.

De hecho Marcos de Quinto es entrevistado por Rebeca Crespo en nuestro programa de hoy, del mismo modo que el periodista Segundo Sanz (OkDiario), para hablar de varios de sus temas publicados en el día.

Hoy se ha celebrado la XLIX edición de los Premios Naranja y Limón de la Peña Periodística Primera Plana y he sido galardonado con el premio limón. Estoy de viaje oficial en Praga y no he podido recogerlo. Pero he querido agradecérselo con este vídeo. pic.twitter.com/Jfkwf1h63Q

— Oscar Puente (@oscar_puente_) May 20, 2024