Alfonso Rojo: “El cuestionario 10 que hunde al Gobierno Begoña Gómez y deja match point a Sánchez”

No se irriten, no cambien de hábitos, échense unas risas a cuenta de las jaimitadas del Gobierno Begoña Gómez y el próximo 9 de junio dejen claro a Sánchez y a su cuadrilla de maleantes lo hartos que estamos de sus claudicaciones ante los golpistas, de sus apaños con los proetarras, de la corrupción del PSOE y de lo ineptos y tontos que son.

Y aunque sean unas elecciones europeas y buena parte del personal tiende erróneamente a pensar que no son importantes, acudan en masa a las urnas sin hacer ni puñetero caso de las cortinas de humo que lanza la ‘Brunete Pedrete’ mediática.

Justo en vísperas de que su amo real acudiera al Congreso de los Diputados, a hablar de todo, para no hablar de nada, ‘El País’ -que antaño fue un periódico notable y ahora es una mierda como el sombrero de un picador-, publicó que la UCO exime a Begoña del tráfico de influencias.

Citaban como fuente un informe, que nadie ha visto, que, como el resto del sumario, es secreto y que sólo les pudo filtrar el Ministerio del Interior de Marlaska.

Me cuesta creer que los investigadores de la Guardia Civil hayan concluido que la esposa de Sánchez no ha perpetrado delito alguno, porque lo suyo es aportar datos y no dictámenes jurídicos, pero da igual.

Ustedes, antes de depositar la papeleta dentro de dos semanas, respondan a la siguientes 10 preguntas:

¿Escribió Begoña cartas en favor de la empresa de un amigo que la gratifico con una cátedra en la Complutense y acto seguido la empresa de ese amigo recibió del Gobierno Sánchez un contrato público fastuoso? ¿Es la firma de la esposa de Sanchez la que aparece al pie de esas cartas de recomendación? ¿Es la rúbrica del marido de Begoña la que figura en las actas de los Consejos de Ministros que beneficiaron al protector universitario de la consorte del jefe del PSOE? ¿Adjudicó el Gobierno Frankenstein contratos por 138.000 euros a la consultora Inmark Europa, siendo la mujer del presidente socialista accionista de esa empresa? ¿Han dado la dirección de una cátedra a la mujer de Sánchez sin tener ni licenciatura universitaria? ¿Ha sido Javier Milei el presidente más votado por los argentinos en décadas? ¿Hizo campaña Sánchez contra él, le plantó en su toma de posesión y le ha descalificado a través de varios ministros? ¿Tildó Óscar Puente a Milei de drogadicto sin venir a cuento y sin provocación previa? ¿Festejaron otros ministros la gracia del macarra, cuando en lugar de disculparse alegó que no sabía que sus berridos pudieran tener tanta resonancia? ¿Tienen razón Milei cuando dice que el primer ofendido es él, qué Sánchez es un arrogante que se esconde tras las faldas de su mujer y que tiene ‘match point’ al socialista?

A mi me salen 10 síes y a usted le saldrá un resultado parecido, así que ya sabe lo que tiene que hacer el próximo domingo 9 de junio.