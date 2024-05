Pipi Estrada lo cuenta todo: infidelidades de futbolistas, el ‘pim pam’ con Terelu y las broncas en radio

Pipi Estrada es un personajazo donde los haya.

Histórico reportero y gran tertuliano de fútbol, sirve igual de bien para el espectáculo televisivo más rosa. De hecho, Pipi pasó de periodista a personaje a través de sus romances y posteriores desavenencias sentimentales, por ejemplo con la archiconocida Terelu Campos.

En ‘Fuera de foco’ este 23 de mayo de 2024 lo pasamos en grande con una extensa y rica entrevista a Pipi Estrada, en la que habla de toda su carrera. Fíjense en estas pildoritas y después corran a verla:

“David Beckham mantiene su matrimonio solo por sus hijos”.

“Yo con los miserables no me llevo bien por eso me peleé con Jimmy”.

“Me dan mucha pena Las Campos y la caída del imperio: decadencia moral, económica, todo”.

“Lo que veo en el entorno Campos es pornografía moral. El final va a ser muy amargo”.

“María Teresa Campos me dijo que el dinero de Mediaset provenía de la ‘Mafia calabresa’”.

“No soy ni machista ni feminista, lucho por el género humano”.