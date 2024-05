Cayetana deja descolocado a Bolaños: «Prefiero la motosierra de Milei que el coche bomba de sus socios»

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo protagonizó una intervención fabulosa durante la sesión de control al Gobierno Sánchez en el Congreso de los Diputados.

La ‘víctima’ de la parlamentaria conservadora fue el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al que dejó descolocado con una mención clara sobre los socios que tiene el Ejecutivo sanchista.

Álvarez de Toledo alucinó con el hecho de que el gabinete sanchista prefiera a formaciones como Bildu, con el pasado que arrastra desde hace décadas, y se dediqué a poner de vuelta y media al presidente de Argentina, a Javier Milei:

Recordó al titular de Justicia que el Gobierno Sánchez está aliado con lo peor de cada casa:

Violencia política, señor Bolaños, la que sus socios practican y ustedes legitiman a cambio de sus votos. Piénselo, no hay modalidad del crimen que no hayan favorecido. Malversadores, sediciosos, agresores sexuales, terroristas y ahora también Hamás, huties y talibanes. Al lado de la internacional sanchista, el señor Abascal es un lobo desdentado y la señora Meloni es Caperucita Roja. Ahora bien, señor Bolaños, en usted y en su legendaria capacidad jurídica confiamos. Estamos seguros de que mañana mismo ampliará la ley de amnistía para incluir no solo a los presos de ETA, como exige Otegi, sino también a la cúpula de Hamás y a la totalidad de los talibanes. Así todos dejarán de ser delincuentes y quedará definitivamente apuntalada la luminosa mayoría de progreso, otro tsunami democratic versión global. Para que me entienda ahora recto y despacito, señor ministro para la impunidad, non plus ultra.