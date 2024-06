El pequeño Nicolás deja en ridículo a Óscar Puente por comportarse como un exnovio adolescente

¡Qué peligro tiene Óscar Puente! Y no es precisamente por la gestión de los servicios de Cercanías que tantos problemas ocasionan a los usuarios con gran frecuencia. El ministro de Transportes se ha convertido en un maestro ‘insultador’ en la red social X, anteriormente Twitter.

El socialista llamó “saco de mierda” al periodista Vito Quiles además de amenazarle de la manera más burda:

Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. https://t.co/XxIPANt78W — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 16, 2024

Parece ser que Puente tiene tanto tiempo libre que, además de insultar a periodistas, se dedica a bloquear a todo aquel que le cuestiona, como es el caso de Francisco Nicolás, conocido como pequeño Nicolás.

El famoso pícaro denunciaba el bloqueo por parte del ministro en su cuenta personal de Twitter: “Ministro, tienes 55 años y me resulta difícil no recordar ciertas actitudes de mi adolescencia, como cuando mi ex novia me bloqueaba a los 17 años cuando no tenía razón. Percibo un comportamiento similar. Eres ministro del Gobierno de España, sólo le pido respeto”.

Ministro, tienes 55 años y me resulta difícil no recordar ciertas actitudes de mi adolescencia, como cuando mi ex-novia me bloqueaba a los 17 años cuando no tenía razón. Percibo un comportamiento similar.

Eres Ministro del Gobierno de España. Solo le pido respeto. pic.twitter.com/jTo35xW99S — Francisco N. (@FranNicolas_G) June 16, 2024

También el Sindicato Mayoritario de la Policía Nacional dejaba en ridículo al ministro después de que Óscar Puente acusase a Vito Quiles de revelar la matrícula de un vehículo policial en la imagen que el periodista mostraba como presunto automóvil del ministro: “Quien ha revelado que puede tratarse de un vehículo policial es Óscar Puente, esperamos que en Interior tomen nota”.