EEUU: Trump arrolla a un penoso Biden en el debate presidencial

Dio hasta pena Joe Biden.

Lo que más temían los suyos y los que vaticinaban sus rivales republicanos se ha cumplido.

A la hora de la verdad, sus 81 años y su evidente deterioro físico y quizá mental, salieron dolorosamente a la luz y hasta perdió el hilo ante un Donald Trump, quien no se cortó un pelo y que -cuando tuvo que soltar- frases gruesas, las soltó tan pancho.

Crecen las voces demócratas que piden un recambio urgente de candidato antes de las elecciones presidenciales y crece la sensación de que el debate cara a cara de este 27 de de junio de 2024, marcará el resultado en noviembre.

Las elecciones de 2024 serán el martes 5 de noviembre de 2024.

Los demócratas están desesperados por el desempeño del presidente Biden en el debate del jueves por la noche.

Estuvo tan vacilante que incluso algunas preguntas planteadas en privado sobre si debería seguir siendo el candidato del partido, comienzan a aflorar en público.

CON CARA DE PASMADO

Biden apareció en el escenario con una voz suave y entrecortada y una mirada fija y con la boca abierta.

Luchó por terminar sus ideas en algunos puntos y cedió terreno en temas como el aborto, donde los demócratas tienen ventaja.

A los demócratas les tomó sólo unos minutos darse cuenta de lo mal que se estaba poniendo la situación.

“Biden se ve y suena terrible. Es incoherente”, dijo un demócrata que pasó un tiempo trabajando en la administración Biden.

“Horrible”, dijo otro agente demócrata.

Y un demócrata que ha trabajado en campañas a lo largo de las urnas dijo simplemente: «Estamos jodidos».

La pregunta es casi existencial: ¿Debería alguien más encabezar la candidatura demócrata?

Este debate fue histórico por muchas razones, pero no menos importante porque se lleva a cabo antes de que cada hombre sea nominado formalmente en sus respectivas convenciones.

La Convención Nacional Demócrata se reunirá el 19 de agosto en Chicago.

Los demócratas han pasado gran parte del año pasado lamentándose por las posibilidades de Biden de vencer a Trump en una elección que muchos consideran vital.

Pero el propio Biden estaba decidido a ser quien se enfrentara a Trump, y en un momento incluso dijo directamente: “Si Trump no se postulara, no estoy seguro de que yo me postularía”.

Ningún rival demócrata serio se presentó para competir contra Biden, y en este punto de la campaña tendría que decidir hacerse a un lado si los demócratas eligieran otro candidato. Si Biden se retirara, la nominación demócrata se decidiría en el pleno.

Los demócratas incluso hablaban de quién podría ser: “Si yo fuera Gavin (Newsom) o Gretchen (Whitmer), estaría haciendo llamadas esta noche”.

“I don’t know what he said” “I don’t think he knows what he said either” Trump responding to these “words” from Joe Biden LMAOOOOO pic.twitter.com/4j9HxF3HcV — Matt Wallace (@MattWallace888) June 28, 2024

EL REMATE DE TRUMP

El expresidente Trump hizo su discurso final del debate ante los votantes en sus declaraciones finales, promocionando su historial durante su primer mandato como presidente.

«Reconstruimos el ejército, obtuvimos el mayor recorte de impuestos de la historia, el mayor recorte de regulaciones de la historia». «La razón por la que tiene empleos es porque eliminé la regulación que creaba empleos».

El expresidente llamó a Biden un “quejoso” y dijo que “no hace nada”.

Atacó la política fronteriza de Biden y su gestión catastrófica de la retirada de Afganistán y otras facetas de la política exterior de Biden.

“Todo el país está explotando por su culpa, porque no los respetan y tienen que respetar a su presidente”. «No te respetan en todo el mundo».

UNA FRASE QUE PESA COMO UNA CONDENA

A veces, una sola frase define los 90 minutos de un debate presidencial.

La que quedará para el recuerdo del celebrado este jueves en Atlanta entre Biden y Trump.

La pronunció el actual presidente al principio:

“Podremos ayudar a asegurar todas esas cosas que necesitamos hacer, cuidado de niños, cuidado de ancianos, asegurándonos de continuar fortaleciendo nuestro sistema de atención médica, asegurándonos de que podamos hacer que cada persona sea elegible para lo que… He podido con el COVID, disculpen, lidiando con todo lo que tiene que ver con…. “.

This is the only moment in the debate that really matters. Biden can’t finish a sentence. This is the exact thing he needed to avoided, but he couldn’t. pic.twitter.com/zF6aemAtnf — Matt Walsh (@MattWalshBlog) June 28, 2024

Y al llegar ahí, se quedó congelado varios segundos, que parecieron eternos.

Trump, envalentonado cuando al rato su rival perdió de nuevo el hilo, atacó mordaz diciendo que no había entendido lo que acababa de decir su contricante, cuando aquel hablaba sobre migración.

“Creo que ni él mismo lo sabe”.

Ese instante patético se difundirá una y otra vez en redes socdiale sy terminará siendo un ‘clasico’ de la política norteamericanaq.

Para desgracia de los demócratas, Trump llegaba al enfrentamiento del jueves por la noche en Atlanta con una ligera brisa a sus espaldas, según las encuestas realizadas en el período previo al primer debate.

Este viernes, todavía bastantes sondeos nacionales todavía muestran a Trump y Biden empatados, pero lo ocurrido en el plato de la CNN va a cambiarlo todo.

Hasta The New York Times admite esta mañana que crece el respaldo al candidato republicano.