¿De quién depende Hacienda? ¡Pues eso! Riera cuenta por qué el hermano de Sánchez se irá de rositas

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, está bajo la lupa.

El músico está siendo investigado con motivo del aumento de su patrimonio que pasó de tener 261.000 euros a 1,7 millones y si está relacionado con la trama Koldo.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el responsable de Recursos Humanos de esta institución.

Estas diligencias de investigación se abren tras la presentación de una denuncia por la organización Manos Limpias contra David Sánchez y Gallardo por malversación.

Sin embargo, el economista José Ramón Riera cree que Hacienda pasará por alto el asunto y que este incremento debe encontrarse en sus declaraciones de la renta. No obstante, David Sánchez no ha presentado sus tres últimos ejercicios.

Así, mientras desde el Gobierno se han dedicado a revelar datos de un ciudadano -la pareja de Isabel Díaz Ayuso- la Agencia Tributaria, que depende de María Jesús Montero, no investigará al hermano del presidente socialista si quiere seguir en su puesto.

Riera explicó al hilo del asunto:

“A este señor no se le va a investigar, no se va a hacer un trato equitativo, que es como se tiene que hacer con todos los demás […] Esto es nepotismo, llevado hasta las últimas consecuencias y esta es la realidad en la que vivimos. Tenemos un presidente que no tiene ningún tipo de complejo a la hora de mentir, se siente muy cómodo frente a la mentira. Tenemos un presidente que, a la hora de mentir, a la par que se siente cómodo en la mentira, él considera que tiene todos los derechos para hacer lo que dé la gana y los demás ninguno. Entonces el trato no es equitativo y, por lo tanto, es absolutamente injusto. Pero claro, como los votantes cafeteros del Partido Socialista prefieren tener a un sátrapa, a un corrupto, a una persona que es absolutamente indecente para el país, a tener a la ‘fachosfera’ en el Gobierno, pues es lo que tenemos”.