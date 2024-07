Francia en el limbo tras impedir la ‘alianza del miedo’ que la derecha patriotica de Le Pen gane las legislativas y enderece el país

Funcionó el miedo contra la derecha, pero los franceses pueden haber caído en la sartén huyendo del calor, porque lo que vaticina los resultados de la segunda ronda de las legislativas da pavor.

Desde hace tiempo, Francia es un laboratorio de pruebas, un aviso para otros países europeos.

La segunda vuelta de las elecciones legislativas de este domingo 7 de julio de 2024 confirma, la visión del escritor Michel Houellebecq, quien sostiene que el país siempre está al borde de la incertidumbre o incluso del caos.

Resultados

Nuevo Frente Popular: 182

Juntos (Ensemble): 168

Reagrupamiento Nacional: 143

Republicanos: 45

Total de escaños: 577. Mayoría absoluta 289

Francia queda en el limbo político después de que ningún partido estuvo cerca de ganar una mayoría absoluta.

Incapaz de convocar nuevas elecciones hasta dentro de al menos un año más, y cuando quedan tres años de su mandato, el presidente Emmanuel Macron parece dispuesto a presidir un parlamento rebelde y desquiciado, mientras los problemas aumentan en el país y en el extranjero.

Cómo votó Francia: En un resultado sorprendente, el Nuevo Frente Popular (NFP), un grupo de varios partidos que van desde el partido de extrema izquierda Francia Insumisa hasta los socialistas y ecologistas más moderados, obtuvo 182 escaños en la Asamblea Nacional, lo que la convierte en el grupo más grande pero muy por debajo de los 289 requeridos para una mayoría absoluta. La alianza centrista Ensemble de Macron obtuvo 163 escaños y el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y sus aliados obtuvieron 143 escaños.

En un resultado sorprendente, el Nuevo Frente Popular (NFP), un grupo de varios partidos que van desde el partido de extrema izquierda Francia Insumisa hasta los socialistas y ecologistas más moderados, obtuvo 182 escaños en la Asamblea Nacional, lo que la convierte en el grupo más grande pero muy por debajo de los 289 requeridos para una mayoría absoluta. La alianza centrista Ensemble de Macron obtuvo 163 escaños y el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y sus aliados obtuvieron 143 escaños. Qué significa el resultado: El buen desempeño del RN en la primera vuelta generó temores de que Francia pudiera estar a punto de elegir su primer gobierno de extrema derecha desde el régimen colaboracionista de Vichy de la Segunda Guerra Mundial. Pero los resultados del domingo suponen un gran revés y muestran el deseo abrumador de los votantes franceses de impedir que la extrema derecha gane poder, incluso a costa de un parlamento sin mayoría.

El buen desempeño del RN en la primera vuelta generó temores de que Francia pudiera estar a punto de elegir su primer gobierno de extrema derecha desde el régimen colaboracionista de Vichy de la Segunda Guerra Mundial. Pero los resultados del domingo suponen un gran revés y muestran el deseo abrumador de los votantes franceses de impedir que la extrema derecha gane poder, incluso a costa de un parlamento sin mayoría. Reacciones encontradas: Las ovaciones resonaron en las calles de París cuando los resultados proyectados sugerían una victoria de la izquierda. Hablando ante una multitud de sus eufóricos partidarios cerca de la plaza de Stalingrado, Jean-Luc Mélenchon, el agitador líder de Francia Insumisa, dijo que los resultados supusieron un “gran alivio para la abrumadora mayoría de la gente de nuestro país”. Mientras tanto, Jordan Bardella, líder de la extrema derecha RN, de 28 años, dijo que Francia se había visto sumida en “incertidumbre e inestabilidad”.

Las ovaciones resonaron en las calles de París cuando los resultados proyectados sugerían una victoria de la izquierda. Hablando ante una multitud de sus eufóricos partidarios cerca de la plaza de Stalingrado, Jean-Luc Mélenchon, el agitador líder de Francia Insumisa, dijo que los resultados supusieron un “gran alivio para la abrumadora mayoría de la gente de nuestro país”. Mientras tanto, Jordan Bardella, líder de la extrema derecha RN, de 28 años, dijo que Francia se había visto sumida en “incertidumbre e inestabilidad”. ¿Quién será el próximo primer ministro? El primer ministro Gabriel Attal, protegido de Macron, anunció que dimitiría el lunes por la mañana, pero aún no está claro quién será su sucesor. Los resultados del domingo significan que Macron enfrenta la perspectiva de tener que nombrar a una figura de la coalición de izquierda, en un acuerdo poco común conocido como “cohabitación”. Sin embargo, figuras del partido de Macron han dicho en repetidas ocasiones que se negarían a trabajar con Francia Insumisa, diciendo que es tan extremista (y, por lo tanto, tan incapaz de gobernar) como el RN.

El primer ministro Gabriel Attal, protegido de Macron, anunció que dimitiría el lunes por la mañana, pero aún no está claro quién será su sucesor. Los resultados del domingo significan que Macron enfrenta la perspectiva de tener que nombrar a una figura de la coalición de izquierda, en un acuerdo poco común conocido como “cohabitación”. Sin embargo, figuras del partido de Macron han dicho en repetidas ocasiones que se negarían a trabajar con Francia Insumisa, diciendo que es tan extremista (y, por lo tanto, tan incapaz de gobernar) como el RN. ¿Qué ha dicho Macron? En una breve declaración, el Elíseo dijo que Macron está esperando los resultados completos de los 577 distritos electorales «antes de tomar las decisiones necesarias». «En su papel de garante de nuestras instituciones, el presidente garantizará que se respete la elección soberana del pueblo francés», afirmó.

En una breve declaración, el Elíseo dijo que Macron está esperando los resultados completos de los 577 distritos electorales «antes de tomar las decisiones necesarias». «En su papel de garante de nuestras instituciones, el presidente garantizará que se respete la elección soberana del pueblo francés», afirmó. Situación complicada: Édouard Philippe, ex primer ministro de Francia y aliado de Macron, dijo que la apuesta del presidente de convocar elecciones anticipadas había resultado en una “gran vaguedad”. “La verdad es que ninguno de los bloques políticos en la asamblea tiene mayoría propia para gobernar”, afirmó. “Por tanto, las fuerzas políticas centrales tienen la responsabilidad de quedarse. Deben, sin compromisos, promover la creación de un acuerdo que estabilice la situación política”.

MAZAZO PARA LE PEN

Mazazo descomunal para Marine Le Pen y su Reagrupamiento Nacional, que se habían impuesto con claridad en la primera vuelta de las elecciones legislativas.

El Frente Popular ha irrumpido con fuerza y por sorpresa (180-215 escaños, según los sondeos) y se ha impuesto frente a la Agrupación Nacional (RN) de Le Pen, que se hunde hasta la tercera plaza (120-150), dejando como segunda opción más votada a los macronistas (150-180 asientos). Los Republicanos se adjudicarían la cuarta plaza, con entre 60 y 65 escaños que podrían sumarse al lado de Le Pen pero que no sirven, en total, para tumbar un cordón sanitario frente a la ultraderecha que parecía vivir sus minutos finales y ha resistido.

El escenario, por lo tanto, será de bloqueo de primeras. Los políticos tendrán que encontrar soluciones. Los números dan para un Gobierno de acuerdo entre la izquierda y el macronismo, pero también entre estos y RN, que han votado juntos en varias ocasiones en la última legislatura -como en el caso de la ley migratoria-. Dado que los de Macron abogaron y celebraron el «frente republicano», su mirada estará más en el lado progresista, pero quieren seguir liderando el Ejecutivo; el Frente Popular no pasa por ese aro. Han ganado y quieren sentarse en Matignon, pero es tan amplio que el abanico de nombres tendrá mucho que ver con cómo se pueda armar el pacto.

El centro cierra la puerta a Melénchon y a la Francia Insumisa, pero podría dejarla abierta para alguien del PS. Ahí puede aparecer el nombre precisamente el socialista Raphael Gluksmann, que ya ha marcado el camino seguir para los suyos. «No hay mayoría absoluta. Necesitamos comportarnos como adultos. Tendremos que hablar», avisó, y dejó un mensaje de cara al futuro: «El país necesita reconciliarse. Y tenemos que ser responsables».

Macron jugó a ser Sánchez… y salvó el tipo

Con la convocatoria de las legislativas anticipadas, Emmanuel Macron lanzó una moneda al aire después de su mal resultado y la victoria de Marine Le Pen en las europeas. Se la jugaba al todo o nada, y el paso por las urnas le ha dicho que ha salvado el tipo. El centro francés va a menos, pero resiste. Dándole una perspectiva desde España, Macron jugó a ser Sánchez con el único objetivo de frenar las expectativas electorales de RN. Y lo ha conseguido; de hecho, consigue que los suyos sean segunda fuerza casi contra todo pronóstico precisamente porque se disputaban el voto con la izquierda en la segunda vuelta.

«Contrariamente a lo que algunos predijeron, el moderado bloque central republicano sigue ahí, en pie», celebraron los macronistas en boca del ministro de Exteriores, Stephane Sejourné. «Hoy, nuestra familia política ha sabido movilizar a millones de franceses en torno a un proyecto republicano, progresista, europeo y humanista. Hoy Juntos por la República ha participado en la clara victoria de los demócratas. Decenas de millones de franceses han dicho consciente, soberana y masivamente no a la extrema derecha», concluyó antes de poner la mirada ya en los futuros acuerdos: no dio pistas, pero pidió a todos «estar a la altura» de las circunstancias.

Le Pen tendrá que esperar

Las elecciones dejan siempre ganadores y perdedores, y en el grupo de los segundos está ahora mismo Marine Le Pen. Su llegada al poder, ya sea en el Elíseo o en Matignon, tendrá que esperar. Los comicios han sido los de la incertidumbre y quizás el bloqueo pero si una cosa queda clara es que RN no podrá gobernar (salvo una quimérica suma con el macronismo que no se dará). Ahora, la líder francesa considera que los resultados de las legislativas son «una victoria en diferido» para los suyos, y da por hecho que las tremendas dudas que se dan servirán para que Francia tenga que volver a pasar por las urnas «dentro de un año».

«La marea está subiendo. Esta vez no ha sido suficiente y, por tanto, nuestra victoria solo se retrasa. Eso es todo, es una victoria aplazada», resumió ante los periodistas en la noche electoral. Además, Le Pen ha subrayado los resultados de su formación, puesto que en la anterior legislatura tenía siete diputados y ahora tendrá más de 120. «Tengo demasiada experiencia para sentirme decepcionada por un resultado en el que multiplicamos nuestro número de diputados», terminó, consciente asimismo de que si ahora no se arma un pacto ella no tendrá ninguna responsabilidad, por lo que no se desgastará.

Melénchon y las posibles incompatibilidades

Por su parte, el Frente Popular tiene una cara positiva para la izquierda francesa, que es que la unión se ha visto traducida en resultados; pero también una no tan buena, y es que está formada por varios partidos políticos que a la hora de la verdad exponen sus diferencias. A la hora de hablar de acuerdos estas se verán demasiado: por ejemplo, Jean Luc Melénchon lo tiene claro. «El presidente tiene el poder, tiene el deber de convocar al Nuevo Frente Popular para gobernar», aseguró, mirando a los suyos, a la Francia Insumisa, pero el macroniso ve «evidente» que no son estos los que tienen que liderar el nuevo Ejecutivo.

Es más compatible el centro político con alguien del PS, visto lo visto. Desde los socialistas, su líder, Olivier Faure, no quiso poner todas las cartas boca arriba, eso sí; pero ha pedido a Macron que no se acerque a RN. «Francia merece algo mejor que una alternativa entre neoliberalismo y fascismo», esgrimió, y avisó además de cuáles son sus líneas rojas: «No nos prestaremos a ninguna coalición de opuestos que traicionaría el voto de los franceses y prolongaría las políticas macronistas». ¿Cuál es la conclusión? De momento ninguna. Todo está abierto incluso después de que el país pudiera tapar algunas fugas y sostuviera el cordón sanitario. La historia no está escrita.