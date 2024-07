Eurocopa 2024: España se carga a la Francia de Mbappé y peleará en la gran final

Otra gesta y jugando mejor que el rival.

España jugará la final de la Eurocopa después de remontar a Francia con un golazo de Lamine Yamal y otro de Dani Olmo (2-1)

La selección se repuso del tanto tempranero de Kolo Muani, de cabeza y pase perfecto de Mbappe, y disputará la final del torneo por quinta ocasión.

España buscará su cuarto título continental ante el ganador del Inglaterra – Países Bajos.

Así ha recogido la prensa deportiva la histórica victoria de los pupilos de De la Fuente ante el coco europeo de la última década.

Nacho:

«Impresionante, felices, reventados pero es increíble llegar a una final de la Eurocopa. Hace unos meses si me lo dicen no me lo creo. Esto sería poner el broche de oro a una carrera espectacular. Tenemos una final que va a ser increíble y llena de emoción para todo el país. El equipo con mucho carácter, lo hemos demostrado. La mezcla de veteranos y jóvenes nos hace más fuertes.Nos crecemos ante las adversidades y cuando el partido estaba más complicado sabemos tirar para adelante con toda la fuerza del mundo».

🎶 ¡¡SÍ, SÍ, SÍ!! ¡¡NOS VAMOS A BERLÍN!! 🇪🇸 2 – 1 🇫🇷pic.twitter.com/h8jD7Hxx83 — Teledeporte (@teledeporte) July 9, 2024

Las palabras de Lamine Yamal

«Muy feliz por el pase a la final, y ahora lo más importante, llevarnos el título», ha deseado el joven delantero español. «​Estábamos en momentos difíciles, porque nadie se esperaba su gol tan pronto, la he cogido y no lo he pensado».

La LOCURA del pitido final cuando España se ha asegurado la clasificación a la FINAL (!!!!!) de la Eurocopa 2024 en Berlín. El banquillo, la grada… y los periodistas. Todos en sintonía. Qué cosa más grande. pic.twitter.com/h6m9DCOCnZ — Andrés Weiss (@andresweiss_) July 9, 2024

Habla Dani Olmo.

«Estamos muy muy cerca, a un pasito. Es increíble lo que está trabajando este equipo. Nos merecemos estar en esta final, estamos a un pasito de la gloria. Nos da igual, que venga quien quiera».

“No pasarán”

Al final sí que hemos pasado.

ESPAÑA ES FINALISTA DE LA EUROCOPA 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/i5TyGqyE5h — ceciarmy (@ceciarmy) July 9, 2024

