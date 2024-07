Increíble, pero cierto

Hace algunas horas la esposa del presidente del gobierno del Reino de España, superada la barrera de decenas de policías nacionales, media docena de “lecheras” y no se sabe cuántos miembros del servicio de seguridad de la Moncloa, llegó al garaje de los Juzgados de plaza Castilla, para subir, rauda y rodeada seguratas y cargos gubernamentales, y sentarse en el banquillo de los investigados para negarse a declarar, por indicación de su letrado y con el amparo constitucional. Cumplimentado lo cual, tomó el camino de regreso al palacio y allí sigue.

Negativa legal, sin duda, pero, absolutamente incomprensible por inducir a la duda y por resaltar la falta de ética y estética, junto con todo el relato de hechos. Sin embargo, ello debe formar parte de la estrategia que el letrado y el núcleo duro del presidente han pergeñado para salvaguardar a la esposa, empresaria persistente. Desean, dicen, que se archive todo rápidamente, que la esposa del presidente desea colaborar con la justicia, pero…, con insultos y recriminaciones al juez instructor, el cual está ejerciendo “persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras”. Mentiras que no se atreve a refutar ni la esposa, ni el esposo, ni el abogado, ni ministro ni integrante del núcleo presidencial. Y ello a pesar de tener a su servicio, para su uso y disfrute todo el poder del gobierno, del partido socialista y del grupo mediático asilvestrado.

Todo ellos rodean a la esposa del presidente, manteniéndola entre algodones, a fin de que, en ningún momento se rompa, se derrumbe y, entre sollozos, explique qué ha ido haciendo en el máster, en los despachos de la Moncloa, en sus epístolas o en sus presuntas apropiaciones de software.

Es una colina más que debe salvaguardar el núcleo de asesores presidenciales. A la cual hay que añadir la parte musical representada por el hermano del presidente del gobierno del Reino de España. Un hermano que, residenciado en Portugal, sin el 2,9 de presión fiscal del país que gobierna ese hermano, es todo un cúmulo de misterios e incertidumbres, tanto laborales, como salariales, como bancarias. Carvajal, por mucho menos, ya está sufriendo el apremio de un medio de comunicación próximo y afín al repetido núcleo duro. Ese es el modo de operar del repetido presidente; demostrar y ejercer su prepotencia en todo cuanto le interesa, le convenga o le sea necesario para sus fines. Unos objetivos muy reconocibles; poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo y, en el horizonte, el cuarto poder, la prensa en todas sus facetas. La ocupación de todos e incluso la creación de un canal de TDT a sus órdenes que haga compañía a la comisaria de RTVE. Todo colonizado, sin resquicio ni vergüenza alguna. La sentencia del TC indultando a los delincuentes de los ERE,s, no le ha pesado ni un tomín a Conde Pumpido y los otros seis colegas, que se mantienen estáticos ante un voto particular cuando defiende que «Se ha dado cobertura legal a una trama criminal». Añadiendo que la sentencia del TC «ha excedido sus competencias invadiendo las que corresponden al Supremo para la interpretación de los tipos penales, para efectuar el juicio de subsunción y para la valoración de las pruebas, orillando el canon pacíficamente aplicado en los recursos de amparo». Parados pero fieles al mandato.

Dentro de todo ese entramado, resulta paradójico recordar la instrucción del caso Nóos, con visitas a la Zarzuela de Camps y Rita ― encausados por ellas por delitos de malversación, prevaricación y fraude ― y la condena del ex esposo de la Infanta por contratos con administraciones que le representaron un provecho particular junto a su socio Diego Torres. Y no estuvo presente en esas visitas ni el rey ni el presidente del gobierno. Sin embargo, la esposa del presidente del gobierno sí puede mantener reuniones como empresaria, gozando de la compañía de su marido. Y la fiscalía, también estática y fiel al mandato.

Y mientras asistimos a todo ese cúmulo de acontecimientos, se anuncia un «Plan de Acción Democrática» que algunos medios ya comparan con la Ley de Prensa, no de Fraga, sino de Mussolini, promulgada por allá diciembre de 1925. En él, desde la penumbra, se nos anuncia una especie de censura, mediante la calificación de bulo desde el mismísimo gobierno, con la sanción económica pertinente. Todo ello bajo el paraguas de la “defensa de la democracia”. Una pretendida defensa que se ha apropiado de todos los poderes, que acumula sentencias y amnistías e indultos propiciadores de la estancia y mantenimiento del gobierno, cuyo presidente hizo gala en su discurso de investidura, de luchar contra la corrupción y defender los derechos fundamentales de la Constitución. Y, hoy, comprobamos que hay unos españoles que son más importantes que otros, aunque entre ellos los haya que no deseen ser considerados como tales.

En algunos momentos, podría considerarse increíble lo que está viviendo nuestro país. Sin embargo, es cierto. Lo que ya resulta imposible de comprender es como un marido consiente que su esposa deba sufrir una «persecución cruel, injusta», respondiendo a ella, simplemente, con un montón de policías y guardaespaldas y sin una sola palabra en su defensa. Y la razón, cabe suponer, se halla en que, el marido, el presidente del gobierno, no se siente con fuerzas ni reaños suficientes para convertirse en paladín de su esposa. Teme hasta lo más hondo de sus entretelas, verse involucrado en el caso. Ese trabajo, esa función se la ha encomendado a su núcleo duro, a su ministro del Interior y al letrado defensor, que no hace su prolongar las diligencias.

Como remate; medítese un momento qué estaría sucediendo si en vez de socialistas, estuviesen implicados miembros de un gobierno no progresista, según la terminología imperante. El caos total. El rojo no estaría al “vivo”, sino incandescente.

Francisco Gilet. Colaborador de Enraizados.