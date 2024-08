Ayuso: «Zapatero y Sánchez apoyan al tirano y tienen mucho que callar en Venezuela»

Isabel Díaz Ayuso no ha dejado títere con cabeza.

Y no se ha callado nada este 17 de agosto de 2024, cuando ha clamado ante una emocionada multitud, repleta de emigrantes venezolanos en España, por la libertad y contra los que como Sánchez o Zapatero respaldan la tortura y la dictadura, con sus silencio o bajo la mesa.

La madrileña Puerta del Sol se ha llenado este sábado de venezolanos y simpatizantes de la oposición del país latinoamericano, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro, quien se aferra al poder, a balazos y parapetado detrás de sus sicarios, a pesar de haber perdido abrumadoramente las elecciones presidenciales de finales del mes pasado.

Ayuso ha arremetido contra el Gobierno de Sánchez, al que acusa de «no hacer su trabajo» por la libertad y la democracia en este «país hermano».

Criticó a Sánchez diciendo que «no actúa porque su maestro Zapatero tiene mucho que callar en Venezuela», y recordó episodios como el Delcygate.

La presidenta madrileña, que ha agradecido su asistencia a los venezolanos «valientes que os habéis jugado la vida», ha insistido en que España tiene el «deber histórico y moral» de encabezar la lucha «por la libertad, la vida y la democracia» en una «nación hermana» como Venezuela.

«Lamento que este Gobierno no haya estado siempre ahí».

También ha exigido a la izquierda española que se posicione en la defensa de esos valores y ha alabado que el Rey Felipe VI lo haya hecho en las últimas horas desde República Dominicana, donde asistió a la toma de posesión del reelegido presidente de este país, Luis Abinader.

La decisión del pueblo SE RESPETA, eso significa cobrar. El mundo y todos dentro de nuestro país deben reconocer que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia!! #YoSalíPorVzla 🇻🇪 pic.twitter.com/RMTSNFcQtO — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 17, 2024

Los manifestantes han clamado a favor del líder de la oposición venezolana entre pancartas que pedían una ‘Venezuela sin dictaduras‘.

El grito más repetido ha sido el de “libertad”, tanto por los manifestantes como por la propia Ayuso:

“Esto no va de Venezuela, va de la libertad. La vida no es tal si no se vive en libertad. Democracia sin ley no es democracia”.

Esta movilización se suma a las que se están produciendo este sábado en la propia Venezuela y por todo el mundo, desde Nueva York a Tokio, contra la dictadura de Maduro y el fraude producido en las últimas elecciones, según denuncian la oposición y la gran mayoría de países democráticos.

🚨| URGENTE: El tirano de Venezuela, Nicolás Maduro no quiere que el mundo vea esta masiva protesta en su contra que está sucediendo ahora mismo en Caracas, encabezada por María Corina Machado. Dale ME GUSTA y RT para que el mundo se entere y esto le duela más a Maduro. 🇻🇪 pic.twitter.com/QjH0MFTAPt — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 17, 2024

EN TODO EL MUNDO Y EN VENEZUELA

A pesar de las amenazas, ha habido manifestaciones este 17 de agosto en todo el mundo y una gigantesca en Caracas.

La líder opositora María Corina Machado ha reaparecido en público este sábado para participar en la concentración para reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia pese a que Maduro se niega a abandonar el poder y ha desatado una terrible represión en Venezuela con secuestros y asesinatos para conservar el poder.

Machado reaparece tras dos semanas en las que se mantuvo bajo resguardo, al temer por su «libertad y su vida», según explicó en un extenso artículo que publicó en The Wall Street Journal, aunque no dejó de manifestarse a través de entrevistas en diversos medios y publicaciones en redes sociales, invitando a los venezolanos a no abandonar la lucha por la verdad de las elecciones.

Este sábado se presentó nuevamente en el ya popular camión de campaña, aclamada por miles de manifestantes que atendieron a su llamado a continuar la protesta pacífica, acompañada de varios opositores, como Delsa Solórzano, Biagio Pilieri o César Pérez Vivas, entre otros.