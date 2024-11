EXCLUSIVA: el Gobierno ya sabe que 700 tickets del parking de Bonaire no salieron

El equipo de Periodista Digital lleva muchas horas apostado a esa entrada del parking del centro comercial de Bonaire de la que tanto se ha hablado por el pavor a lo que puede haber ahí abajo.

Las labores de extracción aún no han terminado y la UME sigue trabajando sin descanso, apuntan a que aún queda un metro y medio de agua. Lo que sí podemos anunciar es que hay un dato conocido y que además ya lo maneja el Gobierno de Pedro Sánchez: 700 tickets (coches) que entraron al parking no salieron del mismo. Esa cifra no quiere decir nada, solo es un indicador más.

Y es que también son muchas las informaciones que corren a menudo confusas o fallidas sobre dicho parking, con capacidad total para 5.700 plazas y dos plantas, pero son muchos los puestos para coches que se mantienen en el exterior, y estamos hablando de un martes laborable el día de la tragedia.

Con la entrada de la noche de este domingo 3 de noviembre de 2024 la situación se torna algo peor: la lluvia vuelve con intensidad a este punto de Valencia (Aldaia), que dificulta las labores de la UME y desazona al personal que espera ávido de noticias.

Apenas 24 horas antes no se habían podido iniciar en el parking las labores de desatranque del agua: