10 curiosidades que ignorabas sobre el aceite de oliva

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es mucho más que un simple condimento.

Este «oro líquido«, como lo llaman cariñosamente los españoles, ha sido durante siglos un pilar fundamental de la dieta mediterránea y, en los últimos años, se ha convertido en una estrella de la alta cocina internacional.

Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre este preciado elixir?

Prepárate para sorprenderte con estas 10 curiosidades que harán que veas tu botella de AOVE con otros ojos.

1. Un ingrediente bíblico con superpoderes

El aceite de oliva no es ningún recién llegado a la escena culinaria. De hecho, aparece mencionado en la Biblia nada menos que 300 veces. Desde la tumba de Adán hasta el Monte de los Olivos donde Jesús oraba, este líquido dorado ha estado presente en momentos cruciales de la historia sagrada. Quién diría que ese aderezo que usas en tu ensalada tiene un currículum tan impresionante, ¿eh?

2. Catadores profesionales: los sommeliers del AOVE

Si pensabas que solo el vino tenía sus expertos catadores, prepárate para sorprenderte. El mundo del aceite de oliva tiene sus propios sommeliers, y no, no usan copas de cristal. Estos expertos utilizan vasos de color azul para que el color del aceite no interfiera en su valoración. Así que la próxima vez que veas a alguien olisqueando un vaso azul, no te preocupes, no está bebiendo limpiacristales.

3. El envase importa: opaco por fuera, oro por dentro

¿Te has preguntado alguna vez por qué el AOVE viene en botellas oscuras o de vidrio opaco? No es una cuestión de estética. Esta práctica se realiza para proteger el preciado líquido de la luz y retrasar su oxidación. Es como si cada botella fuera una pequeña caja fuerte que guarda un tesoro dorado.

4. España: la superpotencia del AOVE

Cuando se trata de producción de aceite de oliva, España no tiene rival. El país es líder mundial, con Jaén a la cabeza, presumiendo de más de 60 millones de olivos. Para que te hagas una idea, es como si cada español tuviera su propio bosquecillo de olivos.

5. El AOVE en la cocina molecular: ciencia y sabor

La alta cocina no se ha quedado atrás en la revolución del AOVE. En 2024, los chefs más vanguardistas están incorporando el aceite de oliva en técnicas de cocina molecular. Imagina esferas de aceite que explotan en tu boca o espumas que saben a olivar. Es como si el AOVE hubiera decidido ponerse bata de laboratorio y gafas de científico loco.

6. Postres con AOVE: el dulce sabor de la innovación

¿Aceite de oliva en los postres? Sí, has leído bien. Una de las tendencias más sorprendentes es el uso de AOVE en repostería. Los chefs están sustituyendo la mantequilla por aceite de oliva en bizcochos, helados y cremas. Es como si el AOVE hubiera decidido que ya era hora de conquistar el último bastión culinario que le quedaba.

7. El AOVE como medicina: más allá de la cocina

El aceite de oliva no solo es bueno para tu paladar, sino también para tu salud. De hecho, comparte propiedades con la aspirina. Unos 50 gramos de aceite de oliva equivalen a una décima parte de una dosis de este medicamento. Así que la próxima vez que te duela la cabeza, quizás quieras probar una cucharada de AOVE antes de ir a la farmacia.

8. El olivo: el Matusalén del reino vegetal

Si los olivos pudieran hablar, tendrían muchas historias que contar. Estos árboles pueden vivir entre 300 y 600 años. Es como si cada olivo fuera un abuelo sabio que ha visto pasar generaciones mientras sigue produciendo sus preciadas aceitunas.

9. AOVE infusionado: cuando la tradición se encuentra con la innovación

En 2024, una tendencia que está ganando fuerza es la infusión del AOVE con diferentes ingredientes. Desde hierbas aromáticas hasta cítricos, estos aceites personalizados están añadiendo un toque de sofisticación a platos de todo tipo. Es como si el AOVE hubiera decidido ir a un spa y volver con un nuevo look.

10. El precio del oro líquido: una montaña rusa de sabor

El precio del AOVE ha sido tan volátil como delicioso en los últimos tiempos. Según expertos del sector, se espera que en 2024 mantenga una tendencia alcista, al menos durante la primera mitad del año. La escasez de lluvias y las existencias reducidas están jugando un papel crucial en esta subida. Parece que el AOVE ha decidido que si va a ser llamado «oro líquido», también va a costar como tal.

Precios del Aceite de Oliva

Aceite virgen extra: entre 8€ y 10€ por litro (puede alcanzar hasta 15€ para marcas premium).

Aceite virgen: entre 7€ y 9€ por litro.

Aceite refinado: entre 6€ y 8€ por litro.

Precio medio (noviembre 2024): Virgen extra: aproximadamente 7,30€/kg. Virgen: aproximadamente 6,80€/kg. Lampante: aproximadamente 6,35€/kg.



Principales Países Productores

Los principales países productores y exportadores son:

España: Produce entre el 40% y el 55% del total mundial.

Italia: Aproximadamente el 10% del total mundial.

Grecia: Tercero en producción.

Túnez

Turquía

Marruecos

Portugal

Siria

Estos países representan alrededor del 80% de la producción mundial.

En conclusión, el aceite de oliva virgen extra es mucho más que un simple ingrediente; es historia, ciencia y salud embotellada en ese líquido dorado que adorna nuestras mesas.

Así que la próxima vez que uses tu AOVE, recuerda que estás manejando un producto con siglos de historia y apreciado por los paladares más exigentes del mundo.

¿Quién diría que tanta magia podría caber en una simple botella?