Paula Fraga, sin pelos en la lengua: «Irene Montero ha destrozado el feminismo»

Paula Fraga es abogada penalista y azote público y de largo recorrido de Irene Montero.

Por eso nos encanta como entrevistada en nuestro programa 103 de ‘Los Cancelados’ de Periodista Digital, porque ya se pueden imaginar que es una ‘cancelada’ de libro desde la progresía española.

«Yo he recibido críticas por el físico, parece que tienes que tener un físico concreto para ser la buena feminista. Es ridículo. Las ideologías se defienden por su fuerza, no por cuestiones tan banales».

En el caso concreto de su cancelación, se explica la protagonista:

«En mi caso yo lo que veo es la cancelación de la cultura, a mí me han cancelado desde la izquierda y me han echado de redes sociales, me han quitado trabajos, charlas… Me han sometido a escarnio, a acosos, me han metido en el cajón del fascismo… Ya sabemos».