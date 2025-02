Josué Cárdenas revela todo lo relacionado con la dimisión de Juan García-Gallardo, líder de Vox en Castilla y León

Sorprendió la noticia en la mañana de lunes 3 de febrero de 2025: Juan García-Gallardo, líder de VOX en Castilla y León, dimite de su cargo orgánico y de su escaño en el parlamento regional, y deja la política.

Pues ya ven, Gallardo se marcha con golpecito incluido a la dirección del partido.

En ‘La Burbuja’ de esta jornada analizamos en profundidad todo lo relacionado con el asunto:

«No se ha ido por oportunismo ni por quedarse fuera de una lista, no se ha ido por quedarse sin un sueldo, ni porque quisiera salir más en El Programa de Ana Rosa… Se ha ido, sinceramente, porque ha creído que su sitio y su lugar es con su familia. Por eso hoy escribe una carta bien medida que demuestra su gallardía y su nobleza».

«García-Gallardo merece la pena, se lo aseguro. Se va de manera agridulce. Creo que un tuit de ‘gracias Juan’ no cuesta nada. Pero que se lo piensen bien porque los que hoy están muy seguros de ellos mismos, mañana a lo mejor no están ahí. Y me miro a mí mismo el primero».