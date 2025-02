Esperpento de Toni Bolaño en el plató de Susanna Griso justificando lo último de Begoña Gómez

Algunos no se cansan de hacer el ridículo.

Esta vez el protagonista ha sido el periodista Toni Bolaño en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) intentando defender lo indefendible.

El programa de Susanna Griso abordó el tema del intercambio de mensajes entre Begoña Gómez y Víctor de Aldama que ha salido a relucir y aporta información de gran calado en el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno.

El contertulio del espacio televisivo manifestó que seguía sin encontrar delito en la causa judicial de la esposa de Pedro Sánchez. Además, Bolaño señalaba directamente al juez Juan Carlos Peinado por imputar a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, cuando “no hay nada”, según su juicio.

“Sigue ganando puntos con el lawfare”, apostilló, recalcando las diferencias con la instrucción del juez del Supremo en el caso Ábalos.

Y añadió que, a partir de ahí, todo lo de los mensajes “es melé”, en referencia al intercambio de Whatsapps entre Gómez y Aldama. Para justificar su teoría, el periodista reveló haberse cruzado mensajes con Ábalos, “muchas veces” a pesar de no ser amigos.

En este sentido, Bolaño destacó que lo que pedía al exministro era tomarse un café juntos y Ábalos “le mandaba a hacer puñetas” y algún día “lo conseguía”.

“Hay una relación profesional como periodista a político. Punto pelota. Entonces, de ahí deducir que eran íntimos amigos, hombre, un íntimo amigo te deja de contestar los mensajes, pues apaga y vámonos”, justificó el colaborador de Griso.

En ese momento, Pilar Rodríguez Santos, presidenta de OK Diario, espetó al periodista su justificación sobre que el ministerio de transportes se dedicaba al suministro de mascarillas en las comunidades autónomas.

Se revolvió Bolaño en su asiento y siguió en sus trece, erre que erre:

“¿Te he interrumpido yo, bonita? ¿Verdad que no? Pues eso. No, no, no. […] Yo digo mi opinión y veo que eso es ruido, ruido, ruido, ruido, informaciones que duran veinticuatro horas”.