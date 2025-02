El periodista Joaquín Campos, cancelado en las televisiones, lo cuenta todo en ‘Muerte en Tailandia’: «Daniel Sancho mató por dinero»

Fue el temazo del verano de 2023. Daniel Sancho su asesinato de Edwin Arrieta, en Tailandia. Todo ya forma parte de la historia, incluyendo juicio y condena.

Si alguien sabe algo del tema más allá de sensacionalismos televisados, es el periodista y escritor Joaquín Campos, que tenemos la suerte de recibir este 8 de febrero de 2025 en el marco de ‘Los Cancelados’ de Periodista Digital. Y sí, Joaquín Campos, querellado por los abogados del protagonista, lo cuenta todo, en su libro recientemente publicado (Muerte en Tailandia) y en la charla.

El periodista, residente en Asia desde 2007, fue uno de los primeros comunicadores en llegar a la isla tailandesa de Koh Phangan para cubrir el suceso de agosto del 23.

Su experiencia en la región y conocimiento de la cultura local le permitieron realizar una exhaustiva investigación, entrevistando a numerosas personas relacionadas con el caso, algunas de las cuales hablaron por primera vez para este libro.

El autor se centra en explorar varias incógnitas del caso, como las razones por las que Sancho citó a Arrieta en Koh Phangan, la identidad de Alice Tassanapaporn (una mujer tailandesa con conexiones oscuras involucrada en la defensa de Sancho), y el paradero del dinero que, según Campos, es el móvil del crimen.

En su investigación, Campos sugiere que Arrieta estaba planeando abrir un restaurante con Sancho en Madrid y buscaba un piso en Barcelona para vivir y establecer un consultorio de cirugía plástica. El autor también menciona la posible implicación de inversores de Arrieta en el blanqueo de dinero negro, lo que explicaría la reticencia de ambas partes a hablar sobre el tema. Campos mantiene una postura neutral respecto a los equipos jurídicos involucrados, aunque critica la actitud del abogado de Sancho, Marcos García Montes, y la cobertura mediática del caso.

El libro también aborda el estado mental de Sancho, cuestionando su estabilidad psicológica tras el crimen. De ahí uno de los titulares que deja en la entrevista: «Sancho es un psicópata de manual». Imperdible charla:

«El libro va por la tercera edición, pero lo peor es que las televisiones me están tapando (con todo lo que han hablado del caso), pero la gente tiene que saber que a veces por contar la verdad, te sacan del sistema. Ellos (TV) han estado constantemente de parte de la estrategia de la defensa, una defensa que ha llevado a su cliente a pena capital que se rebajó en el último segundo a cadena perpetua. La misma plebe televisiva clásica sigue blanqueando al asesino y, no lo olvidemos, descuartizador».

«Daniel Sancho pensó que estaba por encima del bien y del mal, y se quedó jugando a las palas en la playa… No me digas que no es sádico. Si algún día me pasa algo parecido lo primero que hago es salir corriendo…»