¡El Fiscal ‘Borrador’ del Estado y Sánchez se cachondean del juez y de la Guardia Civil!

No pueden negar que la cosa se ha puesto de lo más interesante. Al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no le podemos llamar ya otra cosa que no sea fiscal ‘borrador’ del Estado.

Ya saben que este pasado lunes 10 de febrero se conoció por el último informe de la UCO enviado al juez que el amiguito de Sánchez y Begoña se puso como un loco a borrar todo lo que podía del móvil y del correo electrónico el mismo día que se enteró de que le estaban investigando por supuesta revelación de secretos. Tremendo fiera este tipejo para ser fiscal general del Estado. ¡En manos de quién estamos!

El Gobierno de socialistas es verdaderamente una empresa de chapuzas a la altura de Manolo y Benito. Analizamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de 11 de febrero de 2025 de la mano de Mario Garcés y Sergio Fidalgo.