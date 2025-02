¡El Gobierno revienta! ¡Pelea de gatas entre Yolanda y ‘la Chiqui’!

Se pone interesante la riña de ministras y vicepresidentas, Yolanda Díaz y María Jesús ‘Chiqui’ Montero.

Son asuntos que pueden pasar perfectamente en el desarrollo de un Ejecutivo y más entre dos partidos distintos, pero se le unen como pulgas al perro flaco que es el Gobierno.

Yolanda Díaz dice haberse enterado por los medios de la decisión de Hacienda de no aumentar el umbral mínimo exento para evitar que los trabajadores que cobren el nuevo salario mínimo tengan que tributar por la diferencia respecto al anterior.

«Creemos que la justifica fiscal empieza por arriba y no por abajo, acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas de España», comentó ciertamente reventada.

«Me he sentado esta mañana al lado de María Jesús Montero en una comisión interministerial previa al Consejo de Ministros y conversamos todos los días, pero me he enterado por la prensa».

Todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de 12 de febrero de 2025 de la mano de Ángeles Ribes, Sergi Fidalgo y Graciano Palomo.