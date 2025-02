Concejal de VOX rebate a la izquierda: «Los gordos no apoyamos la diversidad corporal»

Isidoro Sevilla es concejal de VOX por Ciudad Lineal (Madrid), y además, protagonista viral de la semana por su intervención en el Pleno.

El brutal repaso que le mete a la izquierda absurda de Más Madrid en un tema que conoce bien y que es un problema de salud pública, el de la obesidad, es increíble. Y es que cuenta el concejal de VOX que estos bobos de Más Madrid intentan mezclar churras con merinas para generar un problema y después tratar de darles soluciones: para ellos, la discriminación es solo hacia las mujeres obesas.

«Hay una iniciativa de Más Madrid que planteaba mezclar el 8 de marzo con una presunta gordofobia que existe en Madrid y llevar a cado varias medidas que iban en la dirección errónea; normalizar la obesidad. Según ellas parece ser que los hombres no sufren discriminación por estar obesos… Aquí lo que pasa es que ‘las charos’ se están quedando sin clientela, y lo que buscan es una nueva forma de encontrar chiringuitos, colectivos, a los que crear una serie de problemas y después, tratar de resolvérselos. Por un lado niegan que exista un problema con los hombres, se centran únicamente en la obesidad femenina, y yo he querido desmantelar este discurso porque yo he vivido en primera persona lo que es ser gordo toda mi vida».