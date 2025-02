¡El Papa Francisco NO es el Papa! Llega el Apocalipsis según la Virgen María

En el ‘Conspirafobia‘ de este 16 de febrero de 2025 no se puede ni decir, a modo de sorpresa, aquello de ‘¡Virgen Santa!’ Y es que la cosa viene seria.

Hablamos de religión, de apariciones marianas, del Papa, y por eso hablamos con Agustín Aranda, experto máximo en apariciones marianas.

Agárrense que vienen curvas:

«Es un hecho objetivo que estamos en el final de los últimos tiempos, coinciden las profecías con el sino de los tiempos, lo que vemos en el Mundo y en la Iglesia, y uno rápido llega a la conclusión de que es ahora. El Mundo está en descuento desde la infausta Semana Santa del 2020, el Señor viene pronto. El que no tenga fe que la pida y lo va a pasar mal, y el que la tenga, que la conserve. Hay que luchar con esas armas espirituales, porque el objetivo final no es el de conservar la vida sino la salvación del alma».

Insiste Agustín Aranda y escuchamos con muchísima atención. Habla ahora de Jorge Mario Bergoglio, el Papa actual:

«No es Papa al 100%, que no tengan la menor duda los oyentes. Y no lo es porque por cuatro caminos diferentes se llega a la misma conclusión: el camino sacramental porque no es ni sacerdote; el camino canónico, porque su elección tuvo trampas y fue inválida; el camino de las profecías; y el camino evangélico. ¡No es Papa! Y bíblicamente tiene sustento… Es el hombre que está llamado a terminar la culminación de la Iglesia».