Ángel Expósito alucina en colores con la última jugada de los amigos supremacistas de Sánchez: «¡Clasista, deplorable!»

¡Para mear y no echar gota!

Junts vuelve a retorcer el pescuezo al Gobierno Sánchez con una amenaza: tumbar la reducción de jornada. A cambio, el partido de Carles Puigdemont pide consumar el mayor despropósito hasta el momento. Su idea ‘brillante’ pasa porque el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en Cataluña sea más elevado que en el resto de España por ser mayor el coste de la vida en la región.

«Un trabajador catalán con este sueldo puede comprar mucho menos que un trabajador con el mismo sueldo en Extremadura», manifestó Jordi Turull.

El tema, surrealista cuanto menos, se trasladó a la mesa de debate de ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) en la mañana de este lunes 17 de febrero de 2025. Ángel Expósito, director de La Linterna en COPE, ofreció su visión acerca del asunto, señalando directamente al prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont:

El periodista de COPE explicó que, esto, es un claro ejemplo de “supremacismo absurdo” ya que, en diferentes zonas dentro de una misma región, existe una desigualdad en cuanto al coste de vida:

“Yo imagino que vivir en Pedralbes o vivir en la parte alta de Barcelona es bastante más caro que vivir en el Delta del Ebro o a la altura de no sé qué región de Tarragona. Por lo tanto, hacemos también salarios mínimos distintos entre Tarragona y… ¿El siguiente paso qué es? ¿Vivir en Madrid capital es más caro que vivir en Fuenlabrada? Entonces hacemos un salario mínimo para Fuenlabrada y otro para Madrid. Ya no es solo para Cataluña y Extremadura. Habla de Extremadura como si estos fueran los santos inocentes. ¿Qué es el problema? El problema es que se creen tan superiores que siguen viendo la Extremadura de los santos inocentes. Y nosotros somos la burguesía catalana que tenemos que estar… Por favor. No sé si la palabra es racista, supremacista. Me parece absolutamente deplorable. Insisto, lo peor es que lo pueden conseguir”.