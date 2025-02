Bestial alegato: «Así es como Pedro Sánchez nos va a llevar a una dictadura constitucional»

La pregunta por parte de Alfonso Rojo en el marco del espacio 24×7 de Periodista Digital a Luis María Pardo -presidente de Iustitia Europa-, fue clara y directa. Y la respuesta… ¡Brutal!

«¿Qué va a suceder? La sociedad debe ser consciente de que Pedro Sánchez es capaz de llevarnos a una dictadura constitucional. Con la Constitución nos llevara a una dictadura. Ahora quieren reformar la ley de enjuiciamiento criminal con la Fiscalía -que es un órgano dependiente del Gobierno y con un fiscal general imputado, que es una vergüenza- y con todas las instituciones dependientes de las cúpulas de los partidos políticos, hacen que el sistema sea ingobernable, y eso va a hacer que nosotros perdamos nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales».

«Veo que están intentando controlar todas las causas penales que puedan venir. El Poder Judicial en España tiene una causa histórica como nunca de defender la democracia, y si no son conscientes de su papel, tengan cuidado con lo que va a pasar porque Sánchez les va a arrollar y bajo el amparo de la Constitución. La sociedad tiene que despertar y la única forma de hacerlo es yendo a la política y cambiando las reglas del juego. Pero no para quítate tú que me pongo yo, sino para conseguir unas instituciones que sean imparciales y limpias e independientes».