¡La izquierda más «guarrilla» y antifeminista se enfrenta con la Justicia!

Cómo estamos disfrutando, no dirán que no, que a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero (no podemos olvidar mencionar a Íñigo Errejón), les estén echando a la cara que son unos cerdos de campeonato. Que oye, todo esto ya lo sabíamos, pero no está de más afearle a estos que van de feministas radicales, que son unos babosos y una buena piara.

Todo esto que le está estallando a Monedero se lo tiene ganado a pulso, sin duda, en muchos años sembrando. Dice Eduardo García Serrano que esto de que sean unos gorrinos les viene «porque son comunistas». Pues todo puede ser, oiga.

‘La Retaguardia’ de este viernes 21 de febrero se divierte con estos podemitas puestos ahí ante la Justicia, a ver si de una vez se les quitan las ganas de ir de una cosa y ser luego la totalmente contraria, como el santito Errejón.

Con el abogado Juanma Cepeda, con el editor Álvaro Romero y con Inés Sainz (ElDisparate TV).