El profesor Miguel Anxo Bastos llama a todos los partidos «socialdemócratas»: «A mí me gusta Milei»

Miguel Anxo Bastos Boubeta (A Bouciña, Lavadores, Vigo, 1967) es un profesor universitario, economista, politólogo y conferenciante español, conocido por su defensa de las tesis del liberalismo económico y en concreto de la escuela austríaca.1​ Es considerado por muchos como uno de los principales defensores del anarcocapitalismo y paleolibertarismo dentro del ámbito académico español, tanto ibérico como americano. Al menos así lo explica su perfil en Wikipedia.

Pero la mejor forma de conocerle y saber cómo piensa realmente es en el marco de una charla con él. En el espacio para ‘Los Cancelados’ de Periodista Digital, hablamos con el profesor Anxo Bastos aunque él, para nada, se siente un cancelado.

«Para mí que la gente trabaje es importantísimo, pero yo veo un estancamiento», asegura el profesor en los primeros compases de charla. Ese sería un diagnóstico, pero necesitamos una receta:

El discurso a este respecto es colosal del profesor, merece mucho escucharlo. E insiste en explicar detalles de lo más interesantes:

«La jungla es el propio sistema regulado, se impone el que tiene más fuerza. El Estado tiene el monopolio de la violencia. El mercado no es la jungla, no es un sistema de fuerza, aunque toda la retórica va por ahí. Pero en mi modesta opinión no va por ahí, no es la selva en la que uno se come al otro, sino que los dos ganan en una transacción».