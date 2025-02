Secretos y fantasías más oscuras de los líderes de Podemos: Iglesias y Monedero

La situación del homo podemita, si es que lo podemos definir así, ha alcanzado una nueva dimensión.

«Siempre me he preguntado si ese tipo de hombre blandengue era tan sumiso a las mujeres y tan políticamente correcto como pretendía, me alegra comprobar que detrás de todo ese disfraz hay únicamente mentira y falsedad. Lo que vemos es que es un disfraz para conseguir ligar».