Trump felicita a Abascal y Musk le da todo su apoyo: «VOX ganará las próximas elecciones en España»

La política española acaba de recibir un súbito e inesperado baño de atención mundial.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, felicitó públicamente este 22 de febrero de 2025 a Santiago Abascal, líder de VOX.

Lo hizo por su «gran trabajo» y en público, ante un multitudinario auditorio.

No se queda atrás Elon Musk, el magnate de Tesla y X, quien ha soltado en su red social que «Vox ganará las próximas elecciones en España«.

Y, por si fuera poco, Steve Bannon, el cerebro tras la primera victoria de Trump, ensalza al partido español mientras arremete contra el Frente Nacional francés.

Vox will win the next election https://t.co/v3tJtwKTG6 — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

Todo esto ocurre en las últimas 24-48 horas, con la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington como telón de fondo.

¿Qué está pasando?

El sábado, Trump cerró la CPAC, un evento que reúne a la crema del conservadurismo global.

Entre saludos a líderes como Javier Milei de Argentina o Nigel Farage del Reino Unido, se detuvo en Abascal.

«Gracias, Santiago, estás haciendo un gran trabajo«, dijo desde el escenario, con una pronunciación algo torpe de su apellido que no pasó desapercibida.

Abascal, sentado entre el público, se levantó sonriendo y agradeció el gesto con la mano en el pecho.

No es la primera vez que Trump le da un guiño: en 2022 ya lo llamó «amigo» en un vídeo para VOX.

Pero ahora, con Trump de vuelta en la Casa Blanca, este respaldo suena más fuerte.

Luego está Elon Musk, que no se anda con rodeos.

En X, su feudo digital, escribió: Vox will win the next election.

Lo hizo tras compartir un vídeo del encuentro entre Trump y Abascal en la CPAC.

Este apoyo no es aislado. Horas antes, Musk había respaldado a Alternativa por Alemania (AfD) antes de las elecciones alemanas de este domingo.

Parece que el multimillonario tiene un plan: apoyar a la ultraderecha europea país por país. Primero AfD, ahora VOX.

¿Próxima parada?

Quién sabe.

Lo que sí sabemos es que Musk no es un simple cheerleader: su influencia en X amplifica cualquier mensaje como un megáfono global.

Y entra en escena Steve Bannon, el estratega que ayudó a Trump a ganar en 2016.

En una entrevista con ABC, negó haber hecho un saludo nazi en la CPAC —polémica que hizo que Jordan Bardella, líder del Frente Nacional francés, cancelara su discurso—.

Bannon no solo defendió su postura, sino que alabó a Abascal: Me encanta. Organicé una cena privada para él el miércoles por la noche con todos los derechistas. Luego, cargó contra Bardella, llamándolo «niñato incapaz de liderar». Vox, para Bannon, es un ejemplo a seguir en la derecha populista europea.

No os creáis nada de lo que dicen los medios de comunicación sobre mi intervención en el #CPAC de #WashingtonDC. La mayor parte de sus titulares son mentiras o interpretaciones retorcidas. Si queréis saber la verdad sin añadidos ni restas, aquí tenéis mi intervención… pic.twitter.com/36EMDuCin4 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) February 20, 2025

¿Qué significa esto para VOX y la política española? Primero, hay que ponerlo en contexto.

VOX está en su mejor momento electoral en mucho tiempo.

Las encuestas recientes, como la de El País y SER, muestran que crece entre los jóvenes y retiene votantes fieles.

El respaldo de Trump y Musk llega en un momento clave: les da visibilidad internacional y refuerza su narrativa de «ola populista» que ya triunfó en EE.UU. y apunta a Europa.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. Trump amenaza con aranceles a la Unión Europea, algo que podría golpear sectores como el aceite o el vino españoles, que VOX dice defender. Abascal lo esquiva diciendo que «el gran arancel es el pacto verde» de Bruselas, pero la contradicción está ahí.

Y Musk, con su poder en X, puede amplificar a Vox, pero también meterlos en líos si su algoritmo sigue premiando discursos polarizantes que chocan con las leyes europeas de moderación.

¿Qué dicen los medios?

El Mundo destaca que Trump ve en Abascal un aliado clave en su cruzada global.

ABC subraya el entusiasmo de Bannon y la predicción de Musk, aunque recuerda que ningún sondeo da a VOX como ganador aún.

Okdiario lo celebra como un espaldarazo histórico, mientras El Debate advierte que esto podría tensionar las relaciones de VOX con el PP, que no ve con buenos ojos tanto amor trumpista.

Periodista Digital lo resume con un titular jugoso: «Trump y Musk convierten a Abascal en el niño mimado de la derecha mundial».

Datos:

CPAC 2025 : Asistieron líderes como Milei , Fico de Eslovaquia y Meloni por vídeo. Vox lleva yendo desde 2020, pero este año brilló más.

Encuestas : Vox ronda el 13-14% de intención de voto, lejos del 20-25% que necesitaría para ganar, según 40dB y Key Data .

X de Musk: Su tuit sobre Vox suma ya 2 millones de visualizaciones en 24 horas. Poderío.

El impacto real de estos apoyos lo veremos con el tiempo.

VOX gana músculo internacional, pero en España las elecciones no se ganan con aplausos desde Washington o tuits desde California.

Aun así, Abascal debe estar frotándose las manos: pocas veces un líder español ha tenido tanto foco global en un fin de semana.

