Ana Rosa se despacha contra Sánchez por su caza a periodistas y convertir España en la rue del Percebe

Siguen las cesiones a los separatistas a cuenta de seguir en Moncloa.

Un asunto que volvió a denunciar Ana Rosa Quintana en su editorial de la mañana de este miércoles 26 de febrero de 2025 al inicio de ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco).

La mediática presentadora desgranó la última trampa del Gobierno a fin de agradar al prófugo de la Justicia.

“El Gobierno nos va a pagar la hipoteca. El Ejecutivo explica sus cuentas contándonos cuentos. Según Pilar Alegría, la quita es lo mismo que pagar a cada español veinte mil euros de su hipoteca y que la casa siga siendo nuestra. Nos cuentan el cuento de la lechera cuando en realidad es la cuenta de la vieja. España se ha convertido en la rue del Percebe”, arrancó la periodista.

“Los que viven de alquiler en la alcantarilla tendrán que pagar las hipotecas a los del ático y también las mansiones de sus vecinos, aunque se hayan mudado a Waterloo. Junts no quiere café para todos, quiere un café solo con hielo. El partido de Puigdemont reclama una derrama para quedarse con el edificio. Una condonación total de setenta y tres mil millones. ¿Quién da más? Poco le queda al Gobierno por subastar a cambio de unos votos que no ha evitado un récord de ochenta y cinco derrotas en el Congreso. Una debilidad cuya evidencia no podría borrar ni el fiscal general. Lo han vendido todo. Los indultos, la reforma del Código Penal, la amnistía y la superquita”.