¡Jésica se abre ante el juez y desnuda las vergüenzas de Ábalos!

No me vayan a decir que no está interesante este jueves 27 de febrero de 2025 con la llegada al juzgado y declaración de La Jésica.

Sí señores, por fin le vamos a poner cara más allá de unas fotos malotas a la otrora amiga de José Luis Ábalos cuando ministro, que ahora, por lo que sea, se ha metido a madame de prostitutas. ¿Quién lo podría pensar?

La exnovia o ex lo que sea del socialista declara en el Supremo para intentar ayudar a desentrañar el tema de las mordidas de la trama mascarillas, en las que anda metido medio PSOE.

En ‘La Retaguardia’ tenemos desplegado en la zona al colosal reportero Bertrand Ndongo para verle la carita a la susodicha y lanzar las primeras preguntas.

Además, ponemos orden al mundo de la mano del economista José Ramón Riera y recibimos la visita de Sonia Lalanda, concejal del Ayuntamiento de Palencia.